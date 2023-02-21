بايدن في كييف لضمان «كسب الحرب»

الأولى

عواصم- الوكالات: أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة غير معلنة لكييف أمس واعدا حليفته أوكرانيا بأسلحة جديدة وبدعم «لا يتزعزع» قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية- الأوكرانية، في حين اتهمت موسكو واشنطن بإعلان الحرب عليها ونددت الصين بتصريحات أميركية حول عزم بكين تزويد روسيا بأسلحة فتاكة..... (طالع ص 15).

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض قال بايدن بمناسبة زيارته الأولى لأوكرانيا: «سأعلن تسليم معدات أساسية أخرى لا سيما ذخائر للمدفعية وأنظمة مضادة للدروع وأجهزة رادار للمراقبة الجوية» وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشف عن مساعدة إضافية قيمتها 500 مليون دولار سيعلن عن تفاصيلها في الأيام المقبلة. وتابع بايدن «من الضروري ألا يكون هناك أي شكوك حول دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا».

ورحب زيلينسكي بالزيارة أمام الصحافيين وإلى جانبه نظيره الأميركي معتبرا أنها «مؤشر دعم بالغ الأهمية»، مشددا على أنهما سيبحثان «في السبيل إلى كسب (الحرب) هذه السنة». وأكد أن الدعم الأميركي لأوكرانيا يظهر أن روسيا «لا تملك أي فرصة لكسب» الحرب.

وانطلقت صفارات الانذار في أجواء المدينة خلال زيارة الرئيس الأميركي. وكان جو بايدن إلى جانب الرئيس زيلينسكي ويهمان للخروج من كنيسة في كييف عندما اطلقت الصفارات من دون أن يثير الأمر الذعر. وأثنى الرئيس الأميركي على صمود الأوكرانيين معتبرا ذلك «أكثر من بطولي».

في المقابل اعتبر التلفزيون الحكومي الروسي أن الولايات المتحدة «أعلنت الحرب على البلاد»، في أعقاب إعلان أميركي عن دعم أوكرانيا في شن ضربات على شبه جزيرة القرم. وقال التلفزيون الحكومي إن واشنطن «تجاوزت الخط الأحمر» بإعلانها دعم الضربات الأوكرانية على شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014. وأتت زيارة بايدن في حين تواجه أوكرانيا تكثيفا للقتال في شرق البلاد إذ تأمل روسيا أن تخترق خط الجبهة لاستعادة زمام المبادرة بعد انتكاسات مهينة في الخريف.

من جهة ثانية نددت بكين امس بتصريحات أميركية مفادها أن الصين تدرس إمكان إمداد روسيا بأسلحة لحربها ضد أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الأحد إن الصين «تدرس الآن توفير دعم فتاك» لموسكو يراوح بين «الذخيرة والأسلحة».

وردا على سؤال بشأن التصريحات الأميركية قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي دوري الإثنين: إن «الولايات المتحدة هي التي ترسل أسلحة إلى ساحة المعركة دونما توقف وليس الصين».