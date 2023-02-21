«الوطنية العقارية» رفضت إخلاء سوق شرق

الأولى

اعترضت الشركة الوطنية العقارية على قرار اخلاء سوق شرق وتسليمه الى وزارة المالية مؤكدة بأن عقدها مع ادارة املاك الدولة سار ولم ينته بعد.

ورغم محاولات المسؤولين في وزارة المالية تنفيذ قرار الاخلاء وسط تواجد أمني الا أنهم عادوا ادراجهم بعد فشل جميع المفاوضات التي دخلوا بها مع القائمين على الشركة.

وفي إفصاح لها على موقع البورصة، قالت الشركة الوطنية العقارية، إن العقد تم تجديده في وقت سابق بموافقة وزارة المالية، حيث وافقت على تمديد العقد لمدة عشرين عاماً وقامت الشركة بسداد القيمة الإيجارية للمشروع حتى سنة 2024 وقبضتها الوزارة دون اعتراض أو تحفظ.

وأشارت الشركة إلى أنها رفعت قضية للمطالبة باثبات امتداد العلاقة الإيجارية لمدة عشرين سنة أخرى، منوهة إلى أنها ستقوم بالطعن على القرار الإداري بالإلغاء لمخالفته القانون من أوجه متعددة.

وأوضحت في إفصاحها، أنه إذا نفذ هذا القرار ولم تحصل الشركة على حكم بإلغائه فسيترتب على ذلك آثار على البيانات المالية للشركة تتمثل في توقف إيرادات المشروع، ومن المتوقع أن يكون صافي الإيرادات التي ستفقدها الشركة في حالة عدم إلغاء هذا القرار مبلغاً قدره 5 ملايين دينار.