بوتين يعلِّق معاهدة «ستارت» النووية

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب أمام الجمعية الفيدرالية امس تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت» الخاصة بتخفيض الاسلحة النووية.

وقال بوتين خلال خطابه «أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. أكرر ليس الانسحاب من المعاهدة لا بل بالتحديد تعليق مشاركتها. ولكن قبل العودة إلى المناقشة والبحث بشأن «ستارت» يجب أن نفهم، ما الذي تريده تلك الدول مثل فرنسا وبريطانيا وكيف سنأخذ في الاعتبار ترساناتهما الاستراتيجية، أي القدرة الضاربة المشتركة لتحالف شمال الأطلسي؟!». بالمقابل لفت الرئيس إلى أن واشنطن تفكر في إجراء اختبار للأسلحة النووية، و«هذا الأمر بات معلوما وبناء عليه يجب أن تكون وزارة الدفاع و«روساتوم» على استعداد لاختبار الأسلحة النووية في حال قامت الولايات المتحدة بذلك أولا».

ولفت إلى أن «الناتو» يريد إلحاق «هزيمة استراتيجية» بروسيا و«بعد ذلك يريد أن يشرف على منشآتنا النووية». «لا يمكن لروسيا أن تتجاهل ذلك».

وقال بوتين في خطابه أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا «أتحدث في لحظة صعبة ومهمّة بالنسبة لروسيا في فترة تشهد تغييرات أساسية في جميع أنحاء العالم». وشدد على أن روسيا تواجه اليوم خطرا وجوديا ومن المستحيل هزيمتها في أرض المعركة، وستتعامل «بشكل مناسب» تجاه تحويل الصراع إلى مواجهة عالمية وأوضح أن تدفقات المال الغربية للحرب لا تنحسر، وأن الغرب أخرج المارد من القمقم. واتهم بوتين الغرب ببدء الصراع في أوكرانيا، وقال إن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تسعى «لسلطة غير محدودة» في الشؤون الدولية. وقال أيضا إن موسكو تتحدى محاولات الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي عن طريق حزمة غير مسبوقة من العقوبات مضيفا أن تريليونات الدولارات على المحك بالنسبة للغرب لكن تدفقات الدخل الروسي لم تنضب.

وأوضح «كنا نعرف أن الخطوة التالية بعد دونباس هي الهجوم على القرم نحن ندافع عن وطننا الغرب أضاع 150 مليار دولار لتسليح أوكرانيا ومنح خلال عام 2020 الدول الفقيرة 60 مليار دولار.. قارنوا الأرقام». وقال إن «الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخياراته فهو معتاد على البصق على العالم كله» متهما الغرب باستخدام أوكرانيا «كساحة للحرب». وأكد أنه كلما زاد مدى الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا ستقوم روسيا بدفع العدو بعيدا عن أراضيها.

من جهة ثانية توعّد بوتين بمحاكمة من وصفهم بـ«الخونة» في روسيا وقال «كلّ الذين اختاروا خيانة روسيا يجب أن يُحاسَبوا أمام القانون» مؤكداً في الوقت ذاته أنّ الأمر ليس عبارة عن «مطاردة ساحرات».

وألقى بوتين خطابه في ظل حالة من الاستعصاء العسكري تواجهها قواته في أوكرانيا مقابل اندفاع غربي مستمر لدعم كييف عسكريا وأمنيا وتعهدات بمدها بمزيد من الأسلحة المتطورة من أجل مساعدتها في إمالة الكفة لصالحها في حربها مع روسيا.

وسبق خطاب بوتين خطابا لرئيس الاميركي جو بايدن في قصر وارسو على بعد 3 أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

