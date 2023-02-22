الأسد في مسقط لشكر السلطان هيثم وبحث التطورات

عربيات ودوليات

مسقط- الوكالات: زار الرئيس السوري بشار الأسد سلطنة عُمان، في أول رحلة رسمية يجريها إلى السلطنة منذ أكثر من عقد على اندلاع الحرب في سورية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العُمانية.

والتقى الأسد الاثنين السلطان هيثم بن طارق خلال الزيارة التي اقتصرت على يوم واحد وجاءت بعد أسبوعين على زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سورية وأوقع أكثر من 44 ألف قتيل في البلدين.

وعلى أثر الزلزال تم تفعيل التواصل العربي مع حكومة الأسد التي تواجه عزلة دولية، علما بأن جامعة الدول العربية علّقت عضوية سورية بعد اندلاع الحرب فيها في العام 2011. وجاء في بيان للخارجية العُمانية أن سلطان عُمان والرئيس السوري عقدا «جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة العامر» في مسقط. وأوضحت الخارجية العُمانية أن السلطان جدد «تعازيه ومواساته الصادقة» للاسد وللشعب السوري في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده وتركيا.

وأشار البيان إلى أن السلطان العماني والرئيس السوري تبادلا «وجهات النظر بشأن مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية لتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم» وعرضا «مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك»، ثم عقدا «لقاء اقتصر عليهما».

من جهتها، أشارت الرئاسة السورية إلى «زيارة عمل» أجراها الأسد إلى السلطنة. وأفادت الرئاسة السورية في بيان بأن الأسد شكر سلطان عُمان وحكومتها وشعبها على المساعدات الإغاثية، وأشار إلى أن «الشكر الأكبر هو لوقوف عُمان إلى جانب سورية خلال الحرب الإرهابية عليها».

وأضاف البيان أن الأسد اعتبر أنّ «عُمان حافظت دائماً على سياساتها المتوازنة ومصداقيتها، وأنّ المنطقة الآن بحاجة أكثر إلى دور سلطنة عُمان بما يخدم مصالح شعوبها من أجل تعزيز العلاقات بين الدول العربية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى».

وبرزت مؤشرات انفتاح عربي على دمشق خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت مع إعادة فتح الإمارات لسفارتها في دمشق عام 2018 ثم زيارة الأسد للإمارات في مارس الماضي. ولم تقطع عُمان العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

واعتبر محلّلون أن الزخم الدبلوماسي الذي سجّل من خلال جهود تقديم المساعدات بعد الزلزال من شأنه أن يحسّن علاقات الأسد مع دول أخرى. والسبت قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنّ الإجماع يتبلور في العالم العربي على ضرورة اتباع نهج جديد تجاه سورية يتطلب مفاوضات مع دمشق لمواجهة الأزمات الإنسانية بما في ذلك الزلزال. وصرّح في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن «هناك إجماع داخل العالم العربي على أن الوضع الراهن لا يصلح وأننا بحاجة إلى إيجاد نهج آخر». وأضاف ان «ماهية هذا النهج مازالت قيد الصياغة».

