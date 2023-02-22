«ليلة رعب» جديدة في تركيا وسورية

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انطاكيا- الوكالات: قضى ستة أشخاص في زلزال جديد بقوة 6,4 درجات ضرب ليل الاثنين محافظة هاتاي في جنوب تركيا، وفق ما أفادت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث «آفاد»، بعد أسبوعين من الزلزال المدمّر الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل في تركيا وسورية. ونُقل قرابة 300 شخص إلى المستشفيات 18 منهم في حال حرجة في المحافظة التركية، بحسب المصدر نفسه.

وبعد الزلزال الجديد الذي حول ليلة الاثنين الثلاثاء الى « ليلة رعب» في اقليم شرق المتوسط برمته خصوصا في تركيا وسورية وقعت 90 هزّة ارتدادية إحداها بقوة 5,8 درجات، بحسب «آفاد».

وأُصيب 150 شخصاً على الأقلّ بجروح في محافظة حلب في شمال غرب سورية، وفق ما أعلنت منظمة «الخوذ البيضاء»، التي تقوم مقام الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق. وأضاف أن أغلب الإصابات وقعت بسبب سقوط الحجارة أو القفز من الأبنية المرتفعة والتدافع، وانهيار بناءين متصدعين غير مأهولين ومئذنة مسجد في جنديرس شمالي حلب وعدد من الأبنية المتصدعة في خربة الجوز والحمزية والملند والزوف وبيت صوفان غربي إدلب، دون تسجيل إصابات فيها. كما انهارت جدران وشرفات منازل في عدة مدن وبلدات في ريفي حلب وإدلب.

وفي أنطاكية كبرى مدن محافظة هاتاي انهارت مبان متضررة من زلزال السادس من فبراير بينها مقرّ سلطات المحافظة. وقال محمد إرماك (34 عامًا)، وهو موظف في مكتب كاتب عدل، في مقابلة مع الصحافة الفرنسية «مادت الطريق مثل الموج، السيارات تحركت من اليسار إلى اليمين. صُدمنا».وتابع الرجل الذي ينام في سيارته منذ 15 يومًا أي منذ الزلزال الأول «لم تعد هاتاي مكانًا آمنًا».وأُخلي مستشفيان في المحافظة ووُضع المرضى في خيم، كما أُخلي أيضًا مركز التنسيق التابع للهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث «آفاد». ومن بين القتلى ثلاثة أشخاص قضوا خلال عودتهم إلى شققهم المتضررة لأخذ مقتنيات منها حيث حوصروا بحسب «آفاد» التي دعت السكان المتضررين إلى عدم محاولة العودة إلى منازلهم ولو لفترة وجيزة. وزار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين محافظة هاتاي حيث تتواصل عمليات البحث عن ناجين ومن بين جميع المحافظات التركية المتضررة، وحدهما هاتاي وكهرمان مرعش ما زالتا تشهدان عمليات بحث، رغم أن الأمل في العثور على ناجين يكاد يكون معدومًا. وبحسب اردوغان، دُمّر أو تضرّر أكثر من 118 ألف مبنى في تركيا.وقبل ثلاثة أشهر من موعد 14 مايو المحدّد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، تعهّد المرشّح اردوغان ببناء 200 ألف وحدة سكنية في حال إعادة انتخابه. الى ذلك قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن شوارع مناطق طرابلس والبداوي ووادي النحلة شهدت حالة من الخوف والهلع وإخلاء المباني المرتفعة من سكانها. كما شعر سكان العاصمة الاردنية عمان والضفة الغربية وقطاع غزة بهزة أرضية قوية، دون أن يبلّغ عن وقوع أضرار. وسُجّلت أكثر من ستة آلاف هزّة ارتدادية في المنطقة منذ السادس من فبراير على طول الفالق الأناضولي الذي تسببت تحركاته منذ أسبوعين بتدمير جنوب تركيا وجزء كبير من سورية وبقتل أكثر من 45 ألف شخص في البلدَين.

