«عاصفة الزلازل» المرعبة لن تتوقف قبل سنة

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القاهرة- الوكالات: حذر الخبير الجيولوجي المصري أحمد الملاعبة من «عاصفة جديدة من الزلازل» بعد وقوع زلزالين في تركيا أحدهما بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر والآخر قبل أسبوعين بقوة 7.8 درجات. مشيرا الى أن موجة الزلازل المرعبة لن تنتهي في المستقبل القريب.

وأضاف لوسائل إعلام مصرية أن هذه العاصفة تؤكد أن الصفيحة الأناضولية، والصفيحة العربية تحاولان أن تستقرا، وهذه الزلازل مؤشر على أن المنطقة لن تهدأ من هنا إلى 9 شهور وربما سنة، حسب تكرار الزلازل في المناطق النشطة زلزاليا.

كما أضاف أن الزلزال الذي ضرب هطاي اتجه جنوبًا باتجاه أنطاكيا وهي منطقة مليئة بالفوالق العميقة التي يمكن أن تصل لعمق لأكثر من 10 كيلومترات أو 50 كيلومترًا، وقد تسبب بؤرا زلزالية، بسبب الطاقة الكامنة التي لم تتفرغ بعد، رغم حدوث 6 آلاف هزة ارتدادية، منذ السادس من فبراير. لكنه أوضح أن تفريغ الطاقة رغم الخسائر أمر إيجابي، «وحتى الآن توجد 90 هزة ارتدادية مسجلة لزلزال الاثنين مما يساعد على تفريغ هذه الطاقة».

الى ذلك، أثار ظهور لون أزرق غريب بسماء محافظة الإسكندرية شمال مصر الذعر خاصة أنه ظهر في عدة مناطق بالمحافظة تزامناً مع الهزة الأرضية القوية التي شعر بها سكان محافظات مصرية. وتداول رواد التواصل صوراً لظهور لون أزرق غريب في سماء الإسكندرية مؤكدين أن هذا المشهد تكرر في بعض المناطق التركية تزامناً مع وقوع الزلازل الأخيرة. وتكررت الظاهرة في مناطق مختلفة بالمحافظة المصرية الساحلية وسط مخاوف من أن يكون ظهوره ينبئ بقرب وقوع زلزال.

وفيما زادت تكهنات رواد التواصل حول هذا المشهد، أكد خبراء أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل.

وقال د. محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مصر إن «الهيئة رصدت منشورات على مواقع التواصل بشأن وجود ضوء أزرق في سماء مدينة الإسكندرية»، مؤكداً أنه «على الفور تواصلت مع محطات ومراكز الرصد الجوي في المنطقة لاستيضاح الأمر لكنها لم ترصد شيئاً في هذا الشأن».

