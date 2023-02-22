سفينة مساعدات مصرية تصل ميناء اللاذقية

عربيات ودوليات

القاهرة- دمشق- الوكالات: وصلت سفينة مصرية مُحملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سورية، لدعمها في مواجهة الزلزال المُدمر، حسب بيان للرئاسة المصرية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان عبر فيسبوك «وصلت صباح الاثنين، إلى ميناء اللاذقية السوري سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، تضامناً مع سورية وشعبها الشقيق ووقوفاً إلى جانبها في هذه المحنة الإنسانية الأليمة»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن «سفينة مصرية مُحمّلة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية، وصلت إلى ميناء اللاذقية، لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال، وتقديم الإغاثة للمتضررين». وقال السفير محمود عمر، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، إن «هذه الشحنة هي الثانية من المساعدات الإغاثية المقدمة للشعب السوري عبر ميناء اللاذقية... وسيتم تسليمها إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال»، حسبما نقلت عنه الوكالة السورية. وأضاف عمر «من الطبيعي أن يقف المصريون إلى جانب أشقائهم السوريين لتخطي تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها الزلزال مع الاستمرار بتقديم المساعدات عبر الجسر الجوي والبحري الذي تم التوجيه بإنشائه لدعم المناطق المتضررة».