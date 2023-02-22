السعودية تحتفل بـ«يوم التأسيس».. جذور الدولة الراسخة

عربيات ودوليات

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139 هجري الموافق لشهر فبراير من عام 1727 ميلادي على يدي الإمام محمد بن سعود وذلك اعتزازا بالجذور الراسخة للمملكة.

وجاء الاحتفال بيوم التأسيس بناء على الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي صدر في يناير 2022 بأن يكون يوم 22 فبراير يوما للتأسيس ويصبح إجازة رسمية ليكون رمزا للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة وارتباط مواطنيها بقادتها. ويعد الاحتفال بيوم التأسيس مناسبة وطنية للاحتفاء بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية ككيان سياسي يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار وفي هذا اليوم أصبحت الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى. وتقع الدرعية وسط الجزيرة العربية وتحديدا في إقليم اليمامة الذي يحتل مساحة كبيرة من الجزيرة العربية ويبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب ما يزيد على ألف كيلومتر وعرضه 500 كيلومتر وتتوسطه سلسلة جبال طويق الشهيرة.

اعتزاز بالجذور

يهدف الاحتفال بيوم التأسيس للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم والاعتزاز أيضا بالوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وبإنجازات الملوك أبنائه في تعزيز البناء والوحدة. ويحظى أبناء المملكة اليوم بدولة قوية الأساس متطورة في جميع النواحي تنعم بالأمن والأمان وتعد مركزا سياسيا واقتصاديا وعسكريا مهما على مستوى المنطقة والعالم وتعيش في ازدهار وتقدم بوجود «رؤية المملكة 2030» الطموحة.

يذكر ان المؤسس الراحل الملك عبد العزيز اصدر في 17 جمادى الأولى عام 1351هـجري الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932 مرسوما ملكيا برقم 2716 قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية ليكون اليوم الوطني للبلاد.

وفي عام 2005 أقر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أنه ابتداءً من اليوم الوطني السعودي الـ75 يصبح إجازة رسمية للدولة.

بداية الدولة

الهدف من تحديد يوم التأسيس هو التعريف بتاريخ سياسي دقيق يحدد بداية الدولة السعودية بتأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1139ـ في الدرعية بعدد من المواقف والسياسات الدالة على بدء قيام الدولة وتأسيسها. إذ تمتد سلسلة الحكم إلى ما يقارب 600 عام وذلك حينما أسس مانع المريدي مدينة الدرعية وهو الجد الثالث عشر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. ولكن التأسيس وتغير شكل الحكم من المدينة إلى الدولة الواسعة حدث في عهد الإمام محمد بن سعود الذي تولى عام 1139 هجرية (1727) فتم اختيار يوم الثاني والعشرين من فبراير من كل عام للاحتفال بيوم التأسيس. وفي هذا السياق أكملت وزارة الثقافة استعداداتها لتنظيم باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية في ذكرى يوم التأسيس وذلك للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية عبر قوالب إبداعية مبتكرة تعكس إنجازات أبناء الدولة السعودية منذ تأسيسها وإلى اليوم.

قصة الوحدة

تسعى الوزارة من هذه الفعاليات إلى تقديم قصة يوم التأسيس في قالبٍ إبداعي تعيد من خلاله إحياء ذكرى تأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى في عام 1727، وصولاً للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وإنجازات أبنائه الملوك من بعده، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والتي أسهمت في تعزيز البناء والوحدة والتطور.

وأعدت الوزارة فعاليات رئيسية تتمثّل أولها في ملحمة «صهيل» المُقامة في حي الطريف التاريخي بالدرعية المدرج ضمن مواقع التراث العالمي في منظمة اليونسكو وهي مسرحية غنائية تاريخية تستعرض قصة التأسيس ورجالاته، والتضحيات التي بذلوها من أجل رفعة الدولة السعودية وتطوّرها، مع تسليط الضوء على الإرث التاريخي والثقافي الذي تزخر به المملكة، وإبراز دور أطياف المجتمع السعودي في بناء تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.

وسيحتضن تقاطع طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول مع طريق الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض فعالية «مسيرة التأسيس» التي تشتمل على مجسمات فنية تُمثل القيم والعناصر الثقافية، ومسيرة للعروض الأدائية، ومسيرة كبيرة للخيل العربية، والتي تستعرض في مجموعها قصة التأسيس على مدى 3 قرون من العز والشموخ. وتتضمن هذه الفعالية ثلاث مناطق، أولاها منطقة العروض، منطقة الطعام، ومنطقة مخصصة للحضور.

بدوره يستعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» للاحتفال بيوم التأسيس السعودي؛ إذ يقدم سلسلة من الفعاليات التي تروي للزوار قصة الأجداد الممتدة منذ ثلاثة قرون؛ لتربط ماضيهم العريق بمستقبل أبنائهم، عبر ثقافة نابضة ومعالم حضارية موغلة في عمق التاريخ، بعد أن أصبحت بصمة راسخة شكّلت صورة للنهضة والعزيمة والاستقرار، امتداداً لبطولات تاريخ المملكة واستذكاراً لحكاية الدولة التي ظلت شامخة بهمة أهلها حتى يومنا هذا.

وفي لمحة استثنائية، يشارك نادي الصقور السعودي ضمن مجمل الأنشطة التفاعلية التي يقدّمها المركز، إلى جانب العديد من العروض والتجارب الحية مستهدفة الفئات العمرية كافة.

وسيكون زوار «إثراء» على موعد مع الفعاليات طيلة 3 أيام متتالية عبر لوحات فنية مختلفة؛ منها موسيقية وأخرى تراثية؛ إذ سيجوب الحضور مرافق المركز وسط أنشطة متعددة تُلهم خيالهم بعمق وثراء، فخلال فعالية «صقور السعودية» ستتاح فرصة التعرف على أنواع الصقور وأدوات الصقارة المختلفة، كما سيلتقط الجميع أجمل الصور التذكارية لما للصقر من رمز للشموخ والعز والفخر.

ولم ينأَ الزوار بعيداً حيث سينتقلون إلى فعالية «تراثنا فخرنا» التي تضم عرضاً موسيقيّاً من خلال مجموعة من الأغاني والفنون الأدائية الشعبية بمشاركة عدد من الفِرَق الشعبية منها العرضة السعودية بوصفها إرثاً ثقافيّاً أصيلاً ورمزاً للعزة والانتصار خلال فعالية «جوهرة المملكة» إذ ستتاح فرصة مشاهدة العرض التفاعلي الذي يضم ثلاث لوحات غنائية اعتزازاً بالماضي وفخراً بالحاضر، ويصاحب ذلك لحظة يوم التأسيس عبر عرض أدائي لطائرات «الدرون» يحكي قصة الذكرى التاريخية الفارقة منذ وضع اللبنة الأولى للمملكة.

ويحتفي المركز بالتاريخ السعودي عبر تقديم فيلم «وُلد ملكاً» الذي يكشف عن سفر الأمير فيصل عبر بحرين وحضارتين وثقافتين ومملكتين في مهمة دبلوماسية غيّرت التاريخ، وصقلت شخصية الملك المستقبلي؛ فيما يعرض فيلم «ديار حسمى» عدداً من التجارب والعادات والتقاليد البطولية التي تمتاز بها حياة البدو في شمال شبه الجزيرة العربية؛ على سبيل إبراز الهوية الوطنية الفريدة وإحياء التاريخ منذ تأسيس المملكة، مع العديد من التحديات والقصص والروايات التي ستقام داخل متحف الطفل ومكتبة إثراء، ويصاحب ذلك فعالية «صوت لا ينقطع»؛ في حين ستجمع أنشطة أخرى بين الفن المعاصر وحرفة حياكة السدو؛ حيث تتيح للعائلات فرصة صنع مقتنيات تراثية بأنفسهم باستخدام عجلة صناعة السدو؛ للخروج من التجربة بالكثير من الفخر والاعتزاز برموز الأصالة والثقافة التي تنم عن الخصائص التاريخية للعديد من المناطق والمدن.

واستذكاراً للحظات التاريخية أيضاً، خصص إثراء فعالية «صور تذكارية»؛ لتجسيد منظومة تاريخية مفعمة بحضارة المملكة مستمدة نبضها من يوم التأسيس، كما سيجوب الحضور حدائق إثراء التي تتوزع بها الأنشطة الحرفية والموسيقية؛ ناهيك عن التحديات المليئة بالكلمات المتقاطعة والمفردات ذات المعاني العميقة وصولاً إلى لحظات حيوية تنم عن تناغم ثقافي وتلاحم شعبي كالعرض المسرحي التفاعلي «إرث وآثار».

وسيتابع الزوار «قصتنا يوم بدينا»؛ إذ يروي مجموعة قصص عن مدن المملكة المختلفة بحثاً عن أسلوب الحياة وشكل المعيشة آنذاك، وسيُلهم «إثراء» زواره عبر مَرافقه بأجواء من الفرح الوطني؛ مما يعكس الثقافة المتجذرة والقصص الممزوجة بعبق الماضي.

