«معلقاتنا امتداد أمجاد».. محاكاة 16 قرناً من التاريخ

عربيات ودوليات

كشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية? في السعودية، عن تفاصيل العرض المسرحي الغنائي «معلقاتنا امتداد أمجاد»، الذي تنظمه الهيئة احتفالاً بيوم التأسيس الذي تحتفل به المملكة في 22 فبراير من كل عام ويشرف على العمل الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وبمشاركة مجموعة من الشعراء السعوديين الذين اهتموا بأشهر المعلقات في تاريخ الشعر العربي ونسجوا على منوالها مطولات شعرية بصيغة 9 لوحات غنائية تحتفي بقصة بناء السعودية من اللبنات الأولى حتى نهضتها الحاضرة.?? وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد: إن العمل كان فكرة أولية بدأت قبل عامين، ويستند إلى مجاراة 10 من المعلقات التي عرفها الشعر العربي، لاسيما في السعودية التي تُعد أرضاً تاريخية للغة العربية، ومهبطا للوحي الشريف، ويأتي العمل معبراً في أفضل صورة عن حضارة السعودية وتاريخ هذه الأرض التي يعود امتدادها لقرابة 16 قرناً.

وشارك 10 شعراء سعوديين في مجاراة المعلقات العربية الشهيرة، وإجراء حوار شعري موسيقي، في تجربة نوعية، بمشاركة متخصصين في فنون مختلفة لإنجاز عمل مسرحي غنائي مختلف يُنفَّذ لأول مرة في السعودية. من جانبه، قال الأمير أحمد بن سلطان: إن العمل من الناحية الموسيقية يشهد تجربة بناء موسيقي حداثي ورغم صعوبة الأمر في البداية فإن ورش العمل انتهت إلى ابتكار جمل موسيقية تتلاءم مع فكرة العمل، والخروج بمنتج موسيقي يجاري النصوص العربية التي تتمتع بغاية الفصاحة، متمنياً أن ينال العمل رضا الجمهور.

