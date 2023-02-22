رموز شعار يوم التأسيس.. البيئة والمورث والهوية

عربيات ودوليات

تحتفل المملكة اليوم بذكرى يوم التأسيس، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727، ويضم شعار يوم التأسيس 5 رموز لها علاقة بالبيئة والموروث والهوية السعودية. والرموز الخمس التي يشملها الشعار، هي: النخلة والتي تعد جزءا أساسيا من الهوية والثقافة السعودية، فثمارها شكلت غذاء أساسيا ومصدرا للدخل، ومن سعفها وجريدها وجذوعها صنعت مستلزمات المعيشة. أما رمز الخيل العربية، فإن لها جذورا عريقة في الجزيرة العربية، حيث ارتبطت بالأصالة منذ القدم، وكان لاهتمام أئمة الدولة السعودية بها، دور بارز في تحسين سلالاتها وحفظها. والرمز الثالث هو الصقر؛ حيث تعد الصقارة من الهوايات الشهيرة في الجزيرة العربية، وفي فترة الدولة السعودية الأولى كانت الصقور تهدى بين القادة والحكام. والرمز الرابع هو السوق؛ حيث اشتهرت الدولة السعودية الأولى بأسواقها العامرة، كما كانت مهنة التجارة موردا أساسيا لأهلها. اما الرمز الخامس هو العلم السعودي، والذي يعد رمزا للوحدة والانتماء والوطنية، ويرفع في المعارك لرفع الروح الوطنية، كما يرفع في الدور الحكومية والمناسبات.