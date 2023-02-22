سيتي وإنتر يواجهان لايبزيغ وبورتو

دوليه

يسعى مانشستر سيتي الانكليزي إلى التقدم في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي لايبزيغ الألماني اليوم ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يلتقي إنتر الإيطالي مع بورتو البرتغالي.

ولا شك في أن مانشستر سيتي هو الأوفر حظا للفوز اليوم نظرا للمستوى المميز الذي يقدمه الفريق في الدوري الانكليزي إلى جانب امتلاكه منظومة محكمة من اللاعبين بقيادة المدرب الإسباني المحنك بيب غوارديولا. ورغم خسارته نصف نهائي النسخة الماضية، يظل السيتي ضمن أبرز المرشحين لرفع الكأس ذات الأذنين لا سيما بسبب قوته وأسلوب لعبه.

ومع انضمام المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند لصفوفه ازداد ثقل السيتي الذي حقق في دور المجموعات 4 انتصارات وتعادلين. ورغم تميز هالاند إلى انه اثيرت حوله بعض التساؤلات في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه.

ويرى البرازيلي إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، أن زميله هالاند، هو المهاجم الذي يحتاجه الفريق، مشيرا إلى أن الحديث عن أنه يحرز فقط الأهداف السهلة مجرد «كذب».

وسجل هالاند 32 هدفا خلال 31 مباراة مع سيتي على مستوى كافة البطولات منذ انضمامه من صفوف بوروسيا دورتموند العام الماضي، ليتصدر قائمة الهدافين على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. وأحرز هالاند 26 هدفا في الدوري الإنكليزي، لكن سيتي يواجه منافسة شرسة في حملة الدفاع عن اللقب من جانب آرسنال ومان يونايتد.

وتعرض هالاند (22 عاما) لانتقادات مؤخرا، وقال الفرنسي تييري هنري أسطورة آرسنال أن هاري كين مهاجم توتنهام ربما يليق أكثر بمانشستر سيتي، في الوقت الذي أكد فيه جيمي كاراغر المدافع السابق لليفربول أن هالاند ربما اختار النادي الخطأ.

لكن إديرسون يرى أن هالاند يليق بأسلوب لعب سيتي، وقال عنه لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»: «عندما جاء إلى سيتي قلنا إنه سيحرز الكثير من الأهداف وهذا حدث بالفعل، إنه هداف مذهل، إنه يتطلع دائما للتسجيل ومساعدة الفريق».

وأضاف: «إنه المهاجم الذي نحتاج إليه لأنه بالمقارنة بغابريل جيسوس، فهما مختلفان، غابي يحب التوغل من على الأجنحة، إنه لاعب قوي ومتعدد المهارات، أما هالاند يلعب بشكل أكثر مركزية، يفضل التواجد داخل الصندوق، ويجيد لعب هذا الدور». وأوضح إديرسون: «هذا هو الفارق الأساسي، عندما تبلغ الثلث الأخير من الملعب يكون لديك دائما شخص ما داخل منطقة الجزاء».

وأكد: «الكثير من الناس يقولون إن أغلب الأهداف التي يحرزها سهلة، لكن هذا كذب، إنها منطقته هذه هي أفضل قدراته. إنه لا يسجل أهدافًا سهلة، بل يضع نفسه في أماكن جيدة». وختم الحارس البرازيلي بالقول: «أتمنى أن يستمر في تسجيل العديد من الأهداف، مما يجعلنا سعداء وسنواصل العمل معًا من أجل كل الألقاب». ومع دخوله إلى المنافسة بقوة على صدارة البريمييرليغ واقترابه من حصد كل شيء تقريبا، يصطدم الفريق الإنكليزي بمنافس لا يمكن التقليل من شأنه على الإطلاق يقدم أداء رفيعا تحت قيادة مدرب جديد ساهم في احتلال الفريق الألماني وصافة مجموعته خلف ريال مدريد الذي أكرم ضيافته في ألمانيا.

ويكمل لقاء بورتو وإنتر مواجهات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال. وقد هيمن بورتو على مجموعته الثانية متفوقا على كل من كلوب بروج وباير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد.

وتمكن الفريق البرتغالي من التأهل على حساب ممثل إسبانيا في الجولة الأخيرة بعد خسارة أول مباراتين ليفوز في مبارياته الـ 4 التالية.

