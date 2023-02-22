سوبوسلاي: قادرون على صنع الفارق

دوليه

يؤمن المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط لايبزيغ، بقدرة الجماهير على صنع الفارق خلال المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي اليوم في ذهاب دور الـ16 لدوري ابطال اوروبا.

وقال سوبوسلاي لمجلة «كيكر سبورتس» أول من امس: «علينا أن نظهر ذلك كفريق، خاصة على ملعبنا، لا يمكن لأحد هزيمتنا.. ستكون مباراة مذهلة». والتقى الفريقان في دور المجموعات بنسخة العام الماضي لدوري الأبطال حيث فاز مانشستر على ملعبه 6-3 في مباراة الذهاب قبل أن يفوز لايبزيج 2-1 في مباراة الإياب حين نجح سوبوسلاي في هز الشباك.

وجرت مباراة لايبزيغ مع ضيفه مان سيتي الموسم الماضي دون حضور الجماهير بسبب جائحة كورونا، لكن سوبوسلاي يأمل أن تصنع الجماهير الغفيرة الفارق هذه المرة. وأشار اللاعب المجري الذي سبق له مزاملة النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، في سالزبورغ: «نريد أن نضع الأسس للتأهل».

