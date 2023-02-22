تيباس يهدد برشلونة

دوليه

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أول من امس، إنه إذا لم يوضح خوان لابورتا، رئيس برشلونة، جيدا سبب المبالغ التي دفعها النادي الكتالوني لشركة مملوكة للحكم السابق، والنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا نيغريرا، فعليه الاستقالة فورا. وأشار تيباس، خلال مشاركته في تقديم أسقف الرواتب الخاصة بالقوائم الرياضية لأندية الليغا «إذا لم يوضح (لابورتا) جيدا سبب دفع هذه الأموال، فأعتقد أنه نعم (عليه الاستقالة)». وتابع: «هو لم يقدم أسبابا واضحة لهذه الأموال.. بيان برشلونة أراد أن يظهر الأمر وكأنه يحدث في كل أندية كرة القدم». وأضاف: «أن يكون لديك حكام سابقين فهو أمر، وأن تمتلك حكاما سابقين في اللجنة الفنية للحكام، فهذا أمر مختلف تماما.. بالطبع أرغب في إيضاح هذا الموضوع.. الأمر لا يقتصر على 3 مواسم فقط، بل مواسم عديدة.. إنه لا يعجبني على الإطلاق». كما أكد أن الرابطة ستقوم بتصعيد الأمر أمام الاتحادين الدولي «فيفا»، والأوروبي «يويفا» لكرة القدم، إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وفيما يتعلق برد فعل الأندية الإسبانية، صرح: «لكل ناد حرية التعبير عن رأيه، هناك قلق عميق لدى معظم الفرق، حتى في برشلونة». واستكمل تيباس: «الأضرار الناتجة عن الأمر كبيرة، وأرسلنا خطابا إلى المدعي العام ببعض البيانات، التي قد تساعد في التحقيق.. ما حدث هو أن أتلتيكو مدريد أراد إصدار بيان مشترك، ثم أعرب برشلونة عن قلقه».

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد نشرت مستندات، تشير إلى قيام برشلونة بدفع ما يقارب 1.4 مليون يورو، إلى شركة يمتلكها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الدوري.

