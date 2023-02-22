مالك ليفربول ينفي عرض النادي للبيع

دوليه

نفى مالك ليفربول، الملياردير الاميركي جون هنري، أن النادي الانكليزي العملاق مطروح للبيع رغم البحث عن استثمارات جديدة فيه. وقالت مجموعة فينوي الرياضية (فينوي سبورتس غروب - أف أس جي)، المملوكة من هنري، في نوفمبر الماضي إنها «ستدرس استثمار مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كنادٍ». وأثار ذلك تكهنات بشأن طرح بطل إنكلترا 19 مرة للبيع على غرار غريمه الازلي مان يونايتد. وقال هنري لصحيفة «بوسطن سبورتس» في مقابلة نُشرت أول من أمس «أعلم أنه كان هناك الكثير من المحادثات والاقتباسات حول نادي ليفربول، لكني ألتزم بالحقائق». وتابع «أضفينا طابعًا رسميًا بسيطًا على عملية مستمرة. هل سنبقى في إنكلترا إلى الأبد؟ لا. هل نبيع ليفربول؟ لا. هل نتحدث مع مستثمرين بشأن ليفربول؟ نعم». وأردف «هل سيحدث شيء؟ أعتقد ذلك، لكنها لن تكون عملية بيع. هل بعنا أي شيء خلال الأعوام العشرين الماضية؟». ودفعت أف أس جي التي تملك أيضًا عملاق البيسبول الاميركي بوسطن ريد سوكس، 300 مليون جنيه إسترليني (361 مليون دولار) للاستحواذ على ليفربول قبل 13 عاماً. وتقدّر مجلة فوربس راهنًا قيمة النادي بحوالي 4.5 مليارات دولار أميركي. ومن المتوقع أن يصبح مان يونايتد أغلى نادي كرة قدم في التاريخ في حالة اكتمال بيع الشياطين الحمر في الأشهر المقبلة. وكشف الملياردير البريطاني جيم راتكليف والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الاسلامي، علنًا عن اهتمامهما في يونايتد مع توقع أن تصل العروض إلى حوالي 6 مليارات دولار.

