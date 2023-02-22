آديمي يغيب عن دورتموند

دوليه

سيغيب مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني كريم آديمي عن الملاعب لـ «قرابة ثلاثة أسابيع» بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ، كما أعلن ناديه أول من أمس. وتعرض أديمي للإصابة خلال قيامه بتمريرة حاسمة سجل منها زميله الهولندي دونييل مالن الهدف الرابع لدورتموند في مرمى هرتا برلين، ليخرج فائزا 4-1 في الدوري الألماني الأحد. وقال دورتموند على حسابه على تويتر: «يعاني كريم آديمي من تمزق عضلي أصيب به خلال المباراة ضد هرتا برلين وسيغيب قرابة ثلاثة أسابيع». ويتألق آديمي الذي سجل أحد أهداف فريقه الأربعة في مرمى هرتا برلين في صفوف فريقه الذي يتساوى في الصدارة مع بايرن ميونيخ ويتفوق عليه الأخير بفارق الأهداف فقط. وسجل آديمي 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة في آخر 3 مباريات له مع دورتموند، بينها هدف الفوز الوحيد في مرمى تشلسي الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مجهود فردي رائع الأسبوع الماضي. وسيغيب الدولي الألماني القادم الى دورتموند مطلع الموسم الحالي من ريد بول سالزبورغ عن مواجهتي فريقه ضد هوفنهايم ولايبزيغ. ومن المتوقع أن يغيب أيضاً عن مباراة الإياب ضد تشلسي الشهر المقبل وشالكه في الدوري.

