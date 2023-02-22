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دوليه

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بنيتيز مرشح لتدريب ليدز


ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن ليدز يونايتد اقترب من تحديد هوية مدربه الجديد. وأوضحت الصحيفة أن الإسبانيين رافائيل بنتيز وغافي غراسيا هما المرشحان الأبرز لتولي المهمة خلفاً للأميريكي جيسي مارش. وأضافت أن إدارة النادي الإنكليزي كانت تفكر في الإبقاء على المدرب المؤقت مايكل سكوبالا حتى نهاية الموسم، ولكن خسارة الفريق السبت الماضي أمام إيفرتون جعلت الأمور أكثر تعقيداً. وأشارت إلى أن ليدز يضع مدرب واتفورد السابق غراسيا في مقدمة الخيارات، خاصة أن بنتيز لديه رؤية مختلفة ومشروع قد لا يتماشى مع موقف نادي بوركشاير في الوقت الحالي.


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