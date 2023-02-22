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دوليه

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تورام سيترك مونشنغلادباخ


أكد المدير الرياضي لبوروسيا مونشنغلادباخ رولاند فيركوس رحيل المهاجم الفرنسي ماركوس تورام نهاية الموسم بنهاية عقده. تأكيد فيركوس جاء بعد محاولات عدة فاشلة للنادي لإقناع اللاعب بتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل. ويقدم تورام الذي انضم لمونشنغلادباخ عام 2019، يقدم هذا الموسم أفضل مستوياته بعد تسجيله أحد عشر هدفاً في البونديسليغا ، وضعته في المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري. وبحسب تقارير إعلامية، فإن أندية عدة تتنافس على ضم تورام البالغ 25 عاماً، في مقدمتها برشلونة وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وإنتر.


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