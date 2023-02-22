بطولة سمو الأمير الدولية للرماية تواصل منافساتها

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تواصل بطولة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى للرماية منافساتها اليوم على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي وسط مشاركة كبيرة من الرماة والراميات الذين يمثلون 40 دولة عربية وأجنبية.

من جانبه، تقدم رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية رئيس الشرف لنادي الرماية الكويتي الشيخ سلمان الحمود بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد على رعايته لرياضة الرماية ودعمه للبطولة القائمة حاليًا وإلى الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي للرماية وإلى كل من دعم وعمل على نجاح بطولة الرماية.

وأشارالشيخ سلمان إلى أن الكويت تشهد لقاء الأشقاء والأصدقاء من كل الدول الآسيوية والدول العربية، وهي تحتفل بالأعياد الوطنية وأعياد التحرير، وقال: «بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الكريم».

إلى ذلك، عقد في الحادية عشرة من صباح أمس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، برئاسة رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية المهندس دعيج العتيبي، وبحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان الحمود، ورؤساء الاتحادات العربية. وقال العتيبي إن الحضور رفعوا أسمى عبارات التهاني لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية والتحرير، وكذلك توجيه الشكر لسموهما على رعايتهما السامية ودعمهما غير المحدود للرماية، وتنظيم بطولة سنوية تحمل اسم سمو الأمير. وأكد العتيبي عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في تصريح صحافي له اعتماد التقريرين المالي والإداري، والقرارات الصادرة مؤخرا.

وأشار إلى أنه تم اعتماد إقامة بطولات في مصر والمغرب وتونس والجزائر، موجها التهنئة للرماة العرب الذين تم تصنيفهم مؤخرا ضمن أفضل رماة على مستوى العالم. كما هنأ العتيبي الاتحاد المصري للرماية على نجاحه في استضافة بطولة العالم للعبة، متمنيا للاتحاد القطري النجاح في استضافة بطولة العالم المقبلة. ولفت العتيبي إلى أن اجتماع الجمعية العمومية شهد تأبين رئيس الاتحاد السوداني المرحوم سيف الدين الميرغني، مؤكدا ان الاتحاد العربي سينظم بطولة تحمل اسم الفقيد. من ناحية أخرى، تقدم أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي بالشكر والتقدير لصاحب السمو لدعمه للرماية الكويتية والعربية مؤكدا أن اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية للاتحاد العربي كانت ناجحة جداً.

