فوز «غير مقنع» للعربي

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حقق العربي الأهم وتغلب على ضيفه الساحل 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد صباح السالم ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز. سجل هدفي الأخضر الليبي السنوسي الهادي (67 من ركلة جزاء) والتونسي بسام الصرارفي (90)، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن الكويت المتصدر، في حين تجمد رصيد الساحل عند 12 في المركز الأخير، وباتت مهمته في الهروب من المراكز الأربعة الأخيرة صعبة جداً مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية القسم الثاني من الدوري.

ولم يظهر العربي القادم من خسارة أمام الجهراء في الجولة الماضية، بالصورة المطلوبة وجاء فوزه بعد معاناة كبيرة ومستوى متراجع أثار قلق جمهوره، واحتاج الأخضر لركلة جزاء في الدقيقة 67 نال على اثرها مدافع الساحل محمد العلي البطاقة الصفراء الثانية، للتقدم في اللقاء ثم عزز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة الأخيرة.

في المقابل، لم يكن الساحل أفضل حالاً من العربي فتراجع كثيراً ودافع أحياناً بـ 9 لاعبين، وفشل في تشكيل الخطورة على دفاع العربي الذي عاني من غيابات عدة. ورغم أن فريق المدرب محمد دهيليس يحتل المركز الأخير في المسابقة إلا أنه كان يقدم مستويات مميزة في معظم مبارياته حتى تلك التي يخسرها، إلا أن وصول البطولة إلى مراحلها الأخيرة وضع ضغوطاً على الجهاز الفني واللاعبين.

وأكد مدير فريق العربي أحمد النجار أن الأخضر لم يكن مقنعاً في مباراة الأول من أمس لكنه في المقابل حقق الأهم وظفر بنقاط المباراة الثلاثة، مشيراً إلى أهمية هذا الفوز في صراع المنافسة على اللقب ومؤكداً في الوقت ذاته ثقته في تحسن الأداء خلال الجولات المقبلة.

وقال النجار في تصريح صحافي بعد المباراة: «بعض اللاعبين يعانون الإرهاق، من جراء المشاركات المتتابعة، والأمر ينطبق على جميع الفرق».

وشهدت الجولة أول من أمس أيضاً فوزاً صريحاً للفحيحيل على التضامن بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها التونسي يوسف بن سودة (63)، والبرازيلي فيتور دا سيلفا (66)، وعبدالمحسن العجمي (89). ورفع فريق المدرب السوري فراس الخطيب رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، في حين ظل الخاسر على رصيده السابق بـ 14 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير.

