حيات: مشاركة الكويت في «الألعاب الشتوية للأطفال» خطوة مهمة

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أكدت عضوة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية فاطمة حيات ان مشاركة منتخب الكويت في بطولة الالعاب الرياضية الشتوية الثانية للأطفال 2023 التي ستقام في مدينة كيميروفو الروسية تعد خطوة مهمة في ترسيخ مكانة الرياضة الشتوية الكويتية في محيطيها القاري والدولي.وقالت حيات في تصريح للصحافيين عقب زيارتها لنادي الالعاب الشتوية مساء أول من أمس لمتابعة آخر استعدادات الوفد المشارك لهذه البطولة انها لمست اصرارا وجدية لدى لاعبي ولاعبات المنتخب لتحقيق أفضل نتائج في هذا الاستحقاق الذي سيجري بالفترة من 25 فبراير الحالي وحتى الخامس من مارس المقبل. واشادت بجهود النادي لتجهيز لاعبيه في رياضتي الاستعراض على الجليد «الفيغر» للفتيات والسرعة على الجليد «سبيد» للفتيان لخوض منافسات البطولة، مؤكدة اهمية اشراك اللاعبين في بطولات كبرى بسن مبكرة لتطوير مستوياتهم الفنية. واوضحت ان اللجنة الاولمبية بقيادة الشيخ فهد الناصر حريصة على دعم كل الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية المتخصصة لتشريف الرياضة الكويتية خارجيا، معربة عن أملها بتحقيق المنتخب لنتائج مميزة في هذا المحفل الذي يتضمن اقامة مسابقات أولمبية شتوية. من جانبه ثمن رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي دعم اللجنة الاولمبية الكبير لناديه لا سيما فيما يخص المشاركة في البطولات الكبرى، معتبرا ان هذا التعاون سيرتقي بالرياضة الشتوية الكويتية.

وقال العجمي ان المنتخب سيمثله في البطولة ثلاثة لاعبين هم اللاعبتان جوري الملا وسما جراغ في لعبة «الفيغر» واللاعب علي العلي في «السبيد»، مضيفا ان اللاعبين الثلاثة على أتم الجهوزية للبطولة. يذكر ان نادي الالعاب الشتوية يشرف على خمسة ألعاب شتوية اولمبية وهي أضافة للفيغر والسبيد ألعاب الهوكي على الجليد والكيرلنج والتزلج على الجليد «السكي».

