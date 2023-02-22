مدفيديف يعود لنادي الـ 10 الأوائل.. وأُنس تتراجع

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عاد الروسي دانييل مدفيديف إلى نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر اول من امس عقب تتويجه بطلا لدورة روتردام الهولندية الدولية، فيما تراجعت التونسية أُنس جابر الغائبة عن الملاعب بسبب الإصابة إلى المركز الرابع عند المحترفات. وارتقى مدفيديف الذي توج باللقب السادس عشر في مسيرته الاحترافية، ثلاثة مراكز وأصبح ثامناً على حساب البولندي هوبرت هوركاتش (11) والدنماركي هولغر رونه (10) والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (9)، في حين صعد وصيفه الايطالي يانيك سينر مرتبتين وصار ثانيا عشر. وعزز الإسباني كارلوس ألكاراس موقعه في المركز الثاني بعدما كلل عودته الى الملاعب بعد غياب لأكثر من ثلاثة اشهر بسبب الاصابة بتتويجه بطلا لدورة بوينوس ايرس الأرجنتينية، وبقي خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتصدر للأسبوع الـ377 في مسيرته الاحترافية.وعادل ديوكوفيتش الرقم القياسي في عدد الاسابيع على عرش كرة المضرب لدى الرجال والسيدات والذي كان بحوزة الالمانية ستيفي غراف منذ اعتزالها عام 1999. وتراجع البريطاني كاميرون نوري، وصيف ألكاراس في بوينوس أيرس، مرتبة واحدة الى المركز الثالث عشر.وضمن الاميركي تايلور فريتز السابع صعوده الى المركز الخامس اعتبارا من الاثنين المقبل بفضل تتويجه بطلا لدورة ديلراي بيتش الاميركية. ولدى السيدات، عززت البولندية إيغا شفيونتيك صدارتها بـ415 نقطة بعدما نجحت في الاحتفاظ بلقبها بطلة لدورة الدوحة الدولية على حساب الاميركية جيسيكا بيغولا. ونجحت بيغولا في الارتقاء الى المركز الثالث عالميا على حساب أُنس جابر الغائبة عن الملاعب منذ خروجها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الشهر الماضي بسبب إصابة وعملية جراحية.وكان تراجع أنس جابر التغيير الوحيد على العشر الاوليات في التصنيف. وبقيت المصرية ميار شريف في المركز الثالث والخمسين.