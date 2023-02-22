برقان فاجأ القادسية في «الطائرة»

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فاجأ برقان منافسه القادسية المتصدر وهزمه 3-1 في ختام منافسات الدور الأول من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، فيما تغلب العربي على الساحل 3-0. وبهذا الفوز تساوى برقان في النقاط مع الجهراء لكنه يتقدمه بفارق النقاط ليحتل المركز الخامس الذي يبقي صاحبه في دوري الأضواء فيما سيلعب الجهراء مع ثاني الدرجة الأولى لتحديد الفريق المتأهل المتأهل إلى «الممتاز». وتصدر القادسية ترتيب الفرق رغم الهزيمة برصيد 30 نقطة، يأتي بعده العربي 26 نقطة، والكويت ثالثاً 24 نقطة، ثم كاظمة رابعا 20 نقطة، يأتي بعدهما برقان بـ 13 نقطة وبفارق النقاط عن الجهراء صاحب الرصيد ذاته، وأخيرا يأتي الساحل بلا رصيد من النقاط. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال القادسية نقطتين، والعربي نقطة، فيما يدخل الكويت وكاظمة المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.