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الفحيحيل وكاظمة أمام القرين واليرموك في «اليد»

زيد خلف
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الأربعاء 22 فبراير 2023

تختتم اليوم منافسات الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد باقامة لقاءين يجمعان الفحيحيل مع القرين في 05:00، وكاظمة مع اليرموك في 07:00 مساء، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويدخل الفحيحيل مواجهة القرين وهو في المركز الثامن برصيد 10 نقاط حيث تتهيأ الفرصة أمامه لحصد نقطتي المباراة نظرا لأن خصمه يقبع في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط وهو ما يسهل مهمة الفحيحيل في اللقاء. وفي المباراة الثانية يريد كاظمة السابع بـ 11 نقطة مواصلة تقديم عروضه القوية في الفترة الأخيرة والتقدم خطوة جديدة في سلم الترتيب على حساب اليرموك التاسع بـ 5 نقاط.


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