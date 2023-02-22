الهلال يواجه فولاذ.. والشباب يصطدم بالدحيل

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أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا التي سحبت أمس، الهلال السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني والدحيل القطري مع الشباب السعودي. وتقام مباراتا ربع النهائي غداً على ستادي الثمامة والجنوب في قطر التي تستضيف الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب بنظام التجمّع. ويُلعب نصف النهائي الأحد المقبل، على أن يتأهل الفائز لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهاباً في 29 أبريل وإياباً على أرض أوراوا في 6 مايو. وبلغ الهلال ربع النهائي بفوزه على شباب الأهلي الإماراتي 3-1، فيما تخطى فولاد خوزستان الفيصلي السعودي بهدف. وكان الدحيل أول المتأهلين من منطقة الغرب إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه على مواطنه الريان بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 0-0 في الوقت الأصلي و1-1 في الإضافي، فيما لحق به الشباب الفائز على ناساف الأوزبكي بهدفين.