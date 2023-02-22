أوضاعنا الخطرة

الاخيرة

لم يفجر لبنان الأخضر وبعده العراق وسورية وليبيا والصومال واليمن وفلسطين وغيرها ويشعل الحروب الأهلية المدمرة فيها، إلا قبولها بتحول بعض ساستها وقادة إعلامها إلى مرتزقة تدور بوصلتهم لا مع مصلحة وطنهم، بل حيث يدور المال السياسي الذي يملؤون جيوبهم منه وينطقون بلسان من يدفع، ولم يعد أحد منهم يخجل من القول إن انسدادات وإشكالات بلدانهم لن تحل حتى تتصالح القوى الإقليمية والدولية بعضها مع بعض أي أن هناك اقراراً خطيراً بأن قرارهم مسيَّر وليس مخيراً بعد أن دُفعت الأموال الطائلة ثمناً له، ولا يهم بعد ذلك إن تسببت تلك القرارات المأجورة المدفوعة الأثمان بإشعال الحروب الأهلية، وهذا تماماً ما حدث وأحرق بالتبعية تلك البلدان التي سكت مسؤولوها عما لا يُسكت عنه.

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بدأنا نلاحظ ونراقب حالة تنمو وتتزايد من تفشي تلك الظاهرة الخطيرة والمدمرة (ظاهرة المال السياسي) لدى بعض ساسة واعلاميي بلدنا ممن يتبارون لخلق الأزمات والانسدادات والفرقة والتشرذم ضمن محيطنا المحلي وطبقا لأوامر الدافعين، ويلحظ البعض أن كمية الأموال الضخمة التي تُصرف لشراء مواقف بعض الساسة والإعلاميين لا يمكن أن تكون قادمة من «الجيوب الخاصة» بل اقرب للقدوم من ميزانيات دول لا تمانع أن يكون بلدنا ساحة أخرى لصراعات الوكالة التي تشعلها، ومتى ما قُبِلَ مبدأُ أن تُشترى الضمائر والمواقف في أي بلد، حينها يتحول حال البلد المعني من الأصفر إلى الأحمر القاني... فلنحذر والأهم لـ.. نتحرك!

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آخر محطة:

يسبق دائما حالات تفجير الأوطان، إضعاف السلطات الرسمية تحت ألف مسمى ومسمى لمصلحة القوى والأحزاب المؤدلجة البديلة (الأردن 70، لبنان 69، الصومال 92، العراق 2003 عندما حل الجيش، ليبيا وسورية 2011، اليمن 2015 الخ) فتخلق الأزمات والانسدادات التي تتسبب باستقالة واختفاء الحكومات، لتقوم القوى المؤدلجة توازياً بإظهار قوتها وسطوتها على مفاصل الدولة عبر تعيين رجالها في المراكز العليا كرسالة لسادتها في الخارج... زيدوا العطاء فقد قاربنا على «التمكن» من البلد المعني... وهو ما نشهد مثله هذه الأيام فهل القوم... قيام أم نيام؟!

