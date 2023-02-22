فراغ المؤسسات الدستورية يفسح المجال للفوضى

الاخيرة

قال أرسطو: «الطبيعة تكره الفراغ»، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الحياة السياسية للدول، لذلك وجدت المؤسسات التي تنظم كل شيء، لأن العشوائية ملازمة للفراغ، وهي في حال وجدت تضرب كل نواحي الحياة، خصوصا إذا لم يكن هناك أي توجيه سليم.

استنادا إلى هذه القاعدة أصبحت الحياة السياسية في الكويت، وفي ظل الفراغ السائد في المؤسسات، التشريعية والتنفيذية، اشبه بخليط من ردود الفعل العشوائية، لأن في ظل الفراغ الحكومي لا يجد النائب إلا التصعيد من أجل تعزيز رصيده الانتخابي، بالمقابل في ظل شلل الدولة بسبب استقالة الحكومة التي لم يحسم امرها إلى اليوم، يسود التخبط في المؤسسات التنفيذية، ويستغل الوزير والمسؤول ذلك من اجل تحقيق أهدافه الخاصة بعيدا عن الرقابة، فيما يكون تصريف العاجل من الأمور عرضة لتفسيرات كثيرة.

فما السبب في ذلك؟

لقد أصبح الفراغ الحكومي عادة منذ ثلاث سنوات، إذ كان في السابق ما إن تستقيل الحكومة حتى يعين فورا رئيس مجلس وزراء، وفي غضون ايام تتشكل الحكومة، وتبدأ عملها بعد نيلها الثقة من مجلس الأمة، أما في السنوات الأخيرة فقد اعتاد المواطن على الفراغ لنحو شهرين أو أكثر لعدم وجود حكومة اصيلة، ما اثر على الاحتياجات اليومية للناس، خصوصا في الأمور التنفيذية الملحة، وهو ينعكس على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، اضافة إلى التعقيد الذي ينشأ من الفراغ القانوني في المجتمع، ما يؤدي إلى زيادة في المشكلات الاجتماعية.

في دول العالم كافة تحتم الضرورة اليومية لإدارة الدولة ألا يكون هناك أي فراغ في المؤسسات، لهذا وجدت الدساتير الحلول من أجل عدم وجود الفراغ كي لا يكون ذلك مقدمة للفوضى، لهذا فرض الدستور على صانع القرار الاسراع في ملء الفراغ، بل فرض آلية محددة لهذا الأمر، كما أوضح الأسباب الواجبة للاسرع في تشكيل المؤسسات، التنفيذية والتشريعية، لان عدم انتظامها يعني ترك الأمور للعشوائية التي لا شك ستؤدي إلى ردود فعل ليست في الحسبان.

لا شك أن العشوائية في ردود الفعل ستفرض على المؤسسات مقابلتها بردود فعل مؤقتة لا تنسجم مع النظام العام، وهذا يؤدي بدوره إلى فقدان البوصلة التي تعمل من اجل تحقيقها المؤسسات الدستورية، بل في أحيان معينة يؤدي ذلك إلى مزيد من الخروج على القانون، وهو الطامة الكبرى لأي دولة.

الكويت اليوم تعاني من الفراغ الذي -لا شك- سيعمل الجميع على استغلاله من اجل تحقيق طموحات خارج اطار الدولة، وهذا إذا استمر سيترك آثاره السلبية على المجتمع ككل، لأن العادة التي يعتادها المرء ليس من السهل تغييرها، لذلك وجب انتظام المؤسسات في أسرع وقت ممكن كي لا تملأ العشوائية هذا الفراغ، فهل هناك من يدرك خطورة الوضع الحالي؟

