تشكيلات وطنية

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تزينت سماء الكويت بعرض جوي لطائرات الدرون قدمت خلاله تشكيلات ولوحات رائعة عدة احتفاء بالاعياد الوطنية. وحلق سرب الدرون المكون من 2000 طائرة مشكلا لوحة ضخمة لعلم الكويت ثم شعار الاحتفالات بالاعياد الوطنية «عز وفخر» وبعدها لوحات تحكي كويت الماضي ممثلة بالغوص عن اللؤلؤ وحياة البادية انتقالا الى كويت الحاضر مصوِرة اهم الرموز العمرانية كقصر السيف ومجلس الامة والمسجد الكبير وأبراج الكويت والعديد من المباني الحديثة وتوج العرض بصورة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد. وتفاعل الجمهور مع العرض الذي يأتي بالتعاون بين شركتي المشروعات السياحية و«زين» ويعتبر الثاني تزامنا مع فعاليات موسم الجزيرة الخضراء والاحتفالات بالاعياد الوطنية.