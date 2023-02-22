loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تشكيلات وطنية


تزينت سماء الكويت بعرض جوي لطائرات الدرون قدمت خلاله تشكيلات ولوحات رائعة عدة احتفاء بالاعياد الوطنية. وحلق سرب الدرون المكون من 2000 طائرة مشكلا لوحة ضخمة لعلم الكويت ثم شعار الاحتفالات بالاعياد الوطنية «عز وفخر» وبعدها لوحات تحكي كويت الماضي ممثلة بالغوص عن اللؤلؤ وحياة البادية انتقالا الى كويت الحاضر مصوِرة اهم الرموز العمرانية كقصر السيف ومجلس الامة والمسجد الكبير وأبراج الكويت والعديد من المباني الحديثة وتوج العرض بصورة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد. وتفاعل الجمهور مع العرض الذي يأتي بالتعاون بين شركتي المشروعات السياحية و«زين» ويعتبر الثاني تزامنا مع فعاليات موسم الجزيرة الخضراء والاحتفالات بالاعياد الوطنية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة