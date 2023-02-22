الأمير: إنجازات المملكة عززت مكانتها المرموقة دولياً

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات وبصورة عززت من مكانتها المرموقة لدى المجتمع الدولي.

وأعرب سموه عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية الحميمة التي تجمع الأسرتين الكريمتين وديمومتها على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوثقى التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

