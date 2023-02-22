سلطان بن سعد: المملكة قائمة على تطبيق مبادئ الإسلام الصحيح

وطن النهار

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الامير سلطان بن سعد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى العائلة المالكة، والشعب السعودي داخل المملكة وخارجها وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية والذي يوافق 22 فبراير.

وقال في تصريح له: إن ‏المملكة العربية السعودية ومنذ انطلاقها قبل نحو ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود - طيب الله ثراه – ، حين أسس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية في 30/6/1139 هـ الموافق 22 فبراير 1727م؛ وهي قائمة بفضل الله وحمده على تطبيق مبادئ الإسلام الصحيح، وإقامة الأمن واستقراره، والتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما من حجاج ومعتمرين، والتي كانت ومازالت أولوية قصوى لدى حكام المملكة على مر العهود وصولاً إلى اليوم باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

واضاف: إنّ ما تشهده المملكة اليوم من نهضة تنموية شاملة في ظل رؤية سمو ولي العهد والتي تضمنت العديد من المشاريع المختلفة من ضمنها (مشروع بوابة الدرعية) نظراً لما تزخر به من مقومات تاريخية وتراثية وثقافية، والتي يقع فيها العديد من المعالم التاريخية والأثرية أبرزها حي الطريف التاريخي الذي صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ليكون موقعاً للتراث العالمي.

وبما ‏أن هذا اليوم يمثّل أهمية كبرى لدى جميع المواطنين السعوديين، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين في العام الماضي أمره الكريم باعتبار تاريخ 22 فبراير ذكرى لتأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس) ‏وأن يصبح إجازة رسمية، لذا فإن هذا التاريخ يجسّد الاعتزاز بالجذور الراسخة والارتباط الوثيق بين المواطنين مع قادتهم، وبما قاموا به من ملاحم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن، والسعي للوصول به إلى أعلى المراتب والمصاف الدولية.

