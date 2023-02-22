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وطن النهار

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السفارة الإيرانية: طهران لم تقدم أي أسلحة لأي طرف في الحرب الأوكرانية

سميرة فريمش
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الأربعاء 22 فبراير 2023

قالت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الكويت انها تعتبر التصريحات الأخيرة للقائم بالأعمال الأميركي في المؤتمر الصحافي مع الصحافيين بخصوص تصدير الأسلحة الايرانية الى روسيا لا أساس لها من الصحة مطلقا، وتعلن ان الموقف المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية واضح منذ البداية في الأزمة الاوكرانية، ومبني على حماية سيادة الأراضي الاوكرانية وضرورة انهاء التخاصم عبر الحلول السياسية وعدم الانحياز الفاعل.
وأضافت: وكما كررنا مرارا فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تقدم أي مسيرة او أسلحة لأي طرف لاستخدامها في الحرب الأوكرانية وان جميع مجالات التعاون الدفاعي والتسليحي الايراني مع الدول ذات التوجه المشترك منطبقة مع الحقوق والالتزامات الدولية الايرانية.
وزادت: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية طلبت مرارا من الجانب الاوكراني تقديم الوثائق والمستمسكات التي تدعيها او تقوم بتشكيل لجنة فنية وعسكرية للتحقق من هذا الادعاء لكن كييف لم توافق ولم تقدم أي وثيقة حتى الآن، مضيفة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر الدبلوماسية والتباحث السياسي السبيل الوحيد لانهاء الأزمات الاقليمية والمحيطة والأزمة الاوكرانية وفي الحرب الاوكرانية ليست الى جانب أي من الأطراف المتحاربة بل تعتقد أن ارسال معدات الأسلحة الى أي من طرفي الحرب سوف يؤدي الى اطالة الحرب.


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