عمادتا «الطلبة» و«التسجيل» شاركتا في احتفالية الأعياد الوطنية

وطن النهار

تزامناً مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني وذكرى التحرير شارك كل من القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. رواء الجار الله، والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د. ضاري الحويل في الاحتفالية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جامعة الكويت، والتي تقام على مدى يومين متتالين 20-21 فبراير الحالي في الحديقة الشمالية لمدينة صباح السالم الجامعية.

وقد أكدت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. رواء الجارالله على أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية بكل الاحتفالات التي يقيمها طلبة جامعة الكويت؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في الأنشطة المقامة لزملائهم في مختلف كليات جامعة الكويت، والتي تشيع جوًّا من الألفة ما بين الطلبة وإدارة الجامعة بمختلف قطاعاتها.

كما تقدم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د. ضاري الحويل بالشكر لجميع القائمين على حفل الاتحاد وأعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد لإنجاح الحفل ورسم الفرح في نفوس طلبة جامعة الكويت.

مستذكرًا بالفخر والاعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضحّوا من أجل وطننا الغالي، ومتضرعًا إلى الله تعالى أن يفيض عليهم بواسع مغفرته وعظيم رضوانه، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم على الكويت نعمة الأمن

والأمان.

