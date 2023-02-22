الخالد: «آيدكس 2023» انعكاس لانفتاح الإمارات على العالم

وطن النهار

التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس الثلاثاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي.

وقال بيان صحافي لوزارة الدفاع: إن الشيخ طلال الخالد نقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى أخيهما رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.

وذكر البيان انه رافق الشيخ طلال الخالد خلال اللقاء وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والخدمات المساعدة الشيخ حمود مبارك الصباح والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة لدى الإمارات الشيخ صباح ناصر الصباح ورئيس المكتب العسكري الكويتي اللواء الركن محمد الكندري.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح: إن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) في أبوظبي يعد فرصة لتبادل الخبرات العلمية والرؤية الاستراتيجية ذات العلاقة بالمجالات الدفاعية والأمنية.

جاء ذلك في بيان صحافي لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عقب مشاركة الشيخ طلال الخالد في فعاليات افتتاح (آيدكس 2023) الذي يستمر حتى 24 فبراير الحالي وذلك تلبية لدعوة نائب رئيس دولة الإمارات الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأشاد الخالد بالجهود المتميزة والاستعدادات الكبيرة والقدرات الفائقة لدولة الإمارات في استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية التي تهتم بقطاع الصناعات الدفاعية وعرض آخر التطورات والابتكارات في هذا المجال بمشاركة أبرز الخبراء وكبرى الشركات المتخصصة.

وأضاف أن ذلك يعكس بدوره انفتاح الإمارات على العالم وحجم ما تمتلكه من إمكانات فنية وكفاءات بشرية قادرة على تنظيم وإدارة وإنجاح مثل هذه المعارض والمؤتمرات التي يشعر معها كل مواطن خليجي بالفخر والاعتزاز في ظل الجهود والقيادة الحكيمة والرؤية السديدة ومسيرة الخير المباركة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح أن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي يتيح الفرصة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الشركات المتخصصة من تقنيات وإمكانات في مجال تصنيع المعدات والآليات العسكرية الحديثة.

وأكد حرصه على مشاركة القيادات العسكرية الكويتية في مثل هذه الفعاليات العالمية للوقوف عن كثب على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال والعمل على مواكبتها لرفع مستوى الجهوزية والكفاءة للقوات المسلحة الكويتية.

