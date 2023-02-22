البرجس: لا خروج عن القانون في الاحتفالات التعامل مع عرقلة حركة السير وأعمال الرعونة

وطن النهار

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، امس الثلاثاء، اجتماعاً امنياً بغرفة اتخاذ القرار بحضور الوكلاء المساعدين والمديرين العامين، للاطلاع على الاستعدادات النهائية لتأمين الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، مثمنا جهودهم المستمرة في حفظ أمن الوطن.

واستمع البرجس إلى شرح موجز عن الخطة الأمنية والمرورية ومدى ملاءمتها مع الخطة التنظيمية لتأمين الاحتفالات الوطنية.

واستعرض البرجس مع وكلاء وزارة الداخلية الميدانيين كل على حدة أبرز ملامح خططهم الأمنية والاحترازية ومستوى التنسيق والتكامل مع القطاعات المشاركة، كما تمت مناقشة خطط التوزيع والانتشار الامني وآليات التنفيذ على مستوى كل مديرية أمن، واطلع على خطة التأمين المرورية والتعامل السريع مع الاختناقات والازدحامات المرورية وانسيابية حركة السير، وتمركز الدوريات، ونطاق توزيعها، وانتشارها.

وفي ختام الاجتماع شدد الفريق البرجس على ضرورة اليقظة والجاهزية التامة والتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون أو أي سلوكيات سلبية والتعامل أولاً بأول مع الاختناقات المرورية وعرقلة حركة السير وأعمال الرعونة والاستهتار.

وطالب رجال الأمن الالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، منوهاً إلى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن، مشيراً إلى أن الاحتفالات بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير تعد تعبيراً صادقاً ومعبراً عن فرحة المواطنين، داعياً في الوقت نفسه ان يكون التعبير عن هذه المشاعر بما جبلت عليه الكويت من عادات وتقاليد حضارية راقية تعبر عن مشاعر الحب والاعتزاز بالوطن وصدق الانتماء.

