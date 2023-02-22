«المكشات».. وجهة ترفيهية تراثية

وطن النهار

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ نواف الاحمد، دشنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي، مساء اول من أمس، مشروع «مكشات» الترفيهي الأول من نوعه في البلاد والذي يطل على الواجهة البحرية لشاطئ الصليبخات، مشيرة إلى أن المشروع يعتبر وجهة ترفيهية تراثية مساحته تتجاوز 50 ألف متر مربع، ويستوعب يومياً بحد اقصى نحو 1500 زائر.

وأكدت الوزيرة البغلي في تصريح للصحافيين خلال حفل الافتتاح، على دعم مجلس الوزراء والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة الذي اثمر نجاح فكرة المشروع وتحويلها إلى انجاز واقع، مثنية على الجهود الشبابية الكويتية التي انتجت مثل هذا العمل الراقي في فترة لم تتجاوز 40 يوما. من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون بالانابة عبدالعزيز ساري، ان مشروع «المكشات» الترفيهي يسهم في دعم المزارع الكويتي وكذلك الأسر المنتجة والشباب الطموح المبدع وذوي الهمم، مشيرا الى ان «المكشات» يستقبل الزوار على ساحل الصليبخات بالقرب من المقاهي الشعبية من الساعة 3 حتى 11 مساء.

وأوضح ساري، أن قيمة تذكرة الدخول ديناران حيث تمكن الزائر من الاستمتاع في أنحاء المكشات ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال وغيرها من الفعاليات، لافتا إلى وجود مجموعة من الخيم التي يمكن استئجارها اضافة لخدمات المطاعم التي تتوفر في الموقع على انغام الفلكلور والتراث الكويتي. بدورها، اشارت النائب في مجلس الأمة عالية الخالد، ان المواطنين والمقيمين بحاجة إلى مثل هذه المشاريع الترفيهية الراقية، مؤكدة ان إنجاح المشروع بتنوع ما يشمل من أفكار يحتاج الى الدعم والتكاتف بعيدا عن العمل الروتيني والارتباط بالميزانية.

من جهته، أوضح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي الفهد، ان مشروع «المكشات» قائم على ساحل الصليبخات بمساحة 50 ألف متر مربع بطابع كويتي تراثي جاء بالتزامن مع احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية، مبينا أنه جاء بمبادرة من الاتحاد وبدعم مطلق من وزيرة الشؤون الاجتماعية م. مي البغلي، إذ ان برنامج مجلس الوزارء للاحتفالات بالاعياد الوطنية شمل احتفالية المكشات. وأكد الفهد، أن بدء فتح باب الحجز امام الراغبين في الدخول للمكشات حسب الرغبة خلال الفترتين الاولى من الساعة 3 وحتى 6 مساء والثانية من الساعة 7 وحتى 10 مساء، موضحا ان الحجز سيكون على خيمة ومضياف كامل من مطعم دار حمد لـ 6 أو 10 أشخاص، بالإضافة إلى امكانية الاستمتاع بالاركان الاخرى الموجودة في المنتزه من ألعاب للاطفال ومطاعم وبوثات اخرى، بالإضافة إلى بانوراما خاصة بالاحتفالات الوطنية والاغاني الكويتية القديمة ومسرح وفرق شعبية وأكشاك خاصة بدعم المزراعين وكذلك الاسر المنتجة. وذكر أن آلية الحجز ستكون أون لاين بينما الدفع عن طريق اللينك لـ 6 أشخاص أو 10 أشخاص بواقع 10 دنانير للشخص الواحد، حيث سيكون هناك وجبة غداء متأخرة أو عشاء، في حين ان كلفة الدخول إلى المنتزه ديناران ونصف الدينار فقط وذلك للجميع بما يمكن الزائر الاستمتاع بالمكان كله، حيث سيتم فتح المطاعم والمقاهي الموجودة لجميع الزائرين، لافتا إلى أن الاكشاك الموجودة تسهم في دعم المزراع والاسر المنتجة.

إلى ذلك، أشار الفهد، إلى ان مدة مشروع المكشات شهر واحد، غير أن هناك رغبة بأن تمتد الفترة إلى شهر رمضان، معربا عن أمله بأن هذا المشروع الوطني الذي انجز بتطوع شبابي كويتي خلال 40 يوما، يكون اضافة جديدة إلى الاعياد الوطنية.

