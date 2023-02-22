هبة زكي: «العامل المصري».. الأنسب للسوق الكويتي

وطن النهار

رئيسة البعثة القنصلية المصرية السفيرة هبة زكي امرأة تحمل فكرا جديدا وتؤكد أن بابها مفتوح للجميع دون استثناء وان الاهتمام باوضاع الجاليات المصرية بالخارج ومنها الجالية المصرية في الكويت ليس اهتماماً شخصيا فقط وانما اهتمام من قبل القيادة السياسية بمصر، لافتة إلى أنها على تواصل دائم مع جميع الرابطات المصرية في الكويت للاستماع لمشكلاتهم وإيجاد حلول لها

السفيرة هبة زكي تحدثت لـالنهار عن عملها لأول مرة في الكويت، لأول مرة فى دولة عربية معربة عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في مجتمع وصفته بالمثقف والمنفتح والمتميز

وأوضحت انها تدعم ابناء الجالية ليكونوا فاعلين في المجتمع وان يكونوا اضافة له وان يسهموا في عملية التنمية.

كما أكدت ان العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين تعود الى عقود كثيرة داعية الجالية المصرية في الكويت إلى الالتزام بقوانين الدولة واحترامها.

وتناول اللقاء مع السفير هبة زكي العديد من المواضيع واهتمامات الجالية وفي الحوار التالي فإلى تفاصيل اكثر..

? كامراة ماذا يعني لك تولي مهام ادارة القنصلية المصرية في الكويت، خصوصا وان عدد الجالية كبير؟

? اولا أرحب بك كامراة صحافية، وارحب بجريدتكم العريقة، وأنا سعيدة بهذا اللقاء

فلأول مرة اعمل في منطقة الخليج والوطن العربي، وأنا سعيدة جدا بتواجدي في الكويت على رأس البعثة القنصلية المصرية،لأن الكويت بلد جميل ومضياف ومنظم ومتنوع به جنسيات مختلفة ما يعني أن هناك قدرة على التواصل وعلى التفاهم بين مختلف الجنسيات ذوي الخلفيات المختلفة اي ان هناك تعايش بين الجنسيات والاديان والحضارات وانا سعيدة ان اكون في هذا الوسط المريح.

وبالعودة الى سؤالك فان العمل القنصلي للسيدات مهمة مزدوجة وصعبة في الوقت نفسه ولكن المرأة اثبثت جدارة فائقة في هذا المجال ولدينا نماذج رائعة لزميلات سفيرات مصريات عملن في هذا الميدان وحالياًهناك سيدات يتبوأن مناصب قناصل عامة في مناطق كثيرة مثل مرسيليا وميلانو وهن يتمتعن بكفاءة عالية جدا.

القنصلية في الكويت لها ميزة وطبيعة خاصة بحكم عدد وتنوع الجالية ومنذ مجيئي رأيت ان هذه الجالية مترابطة ولديها رغبة للاضافة للمجتمع الكويتي حيث انهم يعتبرون الكويت بلدهم الثاني ويريدون ان يكون لهم اسهامات إيجابية في مسيرة التنمية والبناء في الكويت،

وهذا ما نريد البناء عليه دائما والذي يميز هذه الفترة احتفالات الكويت باعيادها الوطنية وكل عام وكل كويتى بخير، وهي فرصة عبرت من خلالها الجالية المصرية في الكويت عن حبها للكويت، حيث إن الجميع احتفى بهذه الاعياد وعلى أعلى مستوى. وتدعو الرابطات المصرية بالكويت أفراد الجالية والكويتيين للتعبير عن مدى ارتباطهم في الكويت وانها بلدهم الثاني ويشاركون في هذه الاحتفالات ومن جانبنا نحن ندعم هذه النشاطات لان المصري المتواجد في الكويت هو صورة لمصر ونريد بقاء هذه الصورة الإيجابية لمصر من خلال الالتزام بالقوانين الكويتية والعمل الجاد وانخراطه الايجابي في المجتمع ومتواجد دائما.

باب مفتوح

? هل لديك رؤية لتعزيز هذا التفاعل للفرد المصري في المجتمع الكويتي؟

? بابنا مفتوح للجميع ونعمل مع جميع الرابطات المصرية لتطوير الأفكار ومنها التواصل بين جميع أبناء الجالية لأنها متنوعة وبها مختلف التخصصات والمستويات.

إن التواصل مهم جدا ومنذ مجيئي حرصت على التواصل مع الجميع ولدي جدول أعمال مزدحم يوميا لأننا قررنا التواصل مع الجميع حيث لدينا في كل محافظة رابطة مصرية وهناك مظلة لهذه الرابطات تضم الجميع.

معلومات مغلوطة

? من خلال هذه اللقاءات ما هي اهم المشكلات التي ترددت وتواجه ابناء الجالية المصرية في الكويت؟

? احيانا بعض القلق مما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه في بعض الأحيان يحدث نقل للأخبار المغلوطة ودورنا أننا نصحح هذه المعلومات ونحثهم على الحصول على الاخبار من مصادرها الرسمية ونحن متواجدون للتواصل مع القنوات الكويتية الرسمية وهي المخولة فقط باصدار القرارات التي يلتزم بها المقيم على هذه الأرض الطيبة.

كما ان ابناء الجالية لديهم اهتمام بإنهاء معاملاتهم بأسرع وقت وهو ما تم الاستجابة له، حيث صممنا نظام فائق الجودة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية المصرية لميكنة الخدمات وهذا توجه الحكومة والقيادة السياسية التي تهتم بشكل كبير بميكنة الخدمات الحكومية والمدن الذكية ووزارة الخارجية جزء من هذه المنظومة، وفي هذا الإطار نظمنا المواعيد حيث ان المواطن المصري يأتي إلى القنصلية وهو يعلم وجهته، حيث يتم تخليص جميع معاملات في اليوم نفسه وأصبح الموضوع أكثر مرونة اذا كانت المعاملات سليمة وكاملة، وهذا راجع إلى العمل الكبير الذي قام به زميلي رئيس البعثة القنصلية السابق وكل طاقم القنصلية حيث انهم بحق ابطال وأنا أوجه لهم الشكر لأن همهم تطوير الخدمات ورفع مستوى التعامل مع للمواطن وهذا هدفها الأساسي.

لقاءات مثمرة

? فترة قصيرة منذ تسلم مهامك في الكويت كيف تصفين اللقاءات مع المسؤولين الكويتيين؟

? كان من اهم الأولويات ان يكون لدي لقاءات مع اهم الدوائر الرسمية الكويتية التي نتعامل معها وكان لي لقاءات مع المسؤولين في الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الكويتية وكذلك الزملاء في إدارة المراسم وزرت مبنى وزارة الخارجية ووجدته مبنى جميلاً ومشرفاً ورحباً

كما لاقيت كل الترحيب والمساعدة هناك والدعم ووجدت ان لديهم ادراكاً حقيقياً لأهمية العلاقات بين البلدين ومكانة الجالية المصرية في الكويت كما لدي خطة لزيارة جميع الدوائر الرسمية الكويتية التي لها علاقة بالجالية كما نرحب بهم بمبنى القنصلية المصرية إن رغبوا في زيارتنا

تأشيرات مسبقة

? البعض من المواطنين الكويتيين كان لهم رغبة في إيجاد طريقة لتحصيل رسوم الدخول إلى مصر قبل الوصول إلى المطار خصوصا أثناء المواسم حيث يكون المطار مزدحما، فهل من طريقة يمكن تحقيق هذه الرغبة؟

? نحن نفضل الحصول على التأشيرة قبل السفر وأن لا يتم حجز تذكرة السفر قبل للحصول على التاشيرة وهذه نصائح نقدمها لكل مسافر يريد زيارة مصر واؤكد أن الإجراءات سواء في القنصلية أو فى المطار أصبحت سهلة جدا، ومصر تعطي أفضلية للأشقاء العرب وترحب بهم وخصوصا الاشقاء الكويتيين الذين تجمعنا معهم علاقات وثيقة ومصاهرة وود وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في لقاءاته الرسمية أو خطاباته ومشاركاته في المؤتمرات واللقاء مع الاشقاء.

فلدول الخليج مكانة كبيرة لدى الشعب والقيادة المصرية.

الوثائق المصرية

? كيف تتعاملون مع حاملي الوثائق المصرية من الفلسطينيين، هل تستقبلون معاملاتهم هنا بالقنصلية، وهل تنجز معاملاتهم بسرعة؟

? نعم نستقبل معاملاتهم وترسل لكي تراجع من قبل وزارة الداخلية المصرية وهي دورة مقررة من وزارة الداخلية التي تضع آلية لتجديد وثيقة الفلسطينيين، ورسومها كذلك محددة من قبل وزارة الداخلية وعملنا يقتصر على التأكد من سلامة الملفات المقدمة لدينا لكي لا يحدث اي تأخير في إنجازها ولدينا تطبيق على المحمول ناجح جدا ادعو الجميع لاستخدامه وادعو أبناء الجالية لاستخدامه فهو تطبيق سهل التعامل معه دون الا عتماد على الغير ومجانى.

كما نستقبل الشكاوى والملاحظات من خلاله ويتم حلها فوريا عبر اللقاءات التي تتم مع القنصل رئيس القسم المعني فهناك تعليمات للتعامل مع جميع الطلبات والملاحظات والعمل على تذليل الصعاب

? كيف رأيتم إنهاء الكويت التعامل مع مصر بالربط الإلكتروني وهل أثر ذلك على عملكم؟

? بالعكس نحن ننظر إلى الأمام بالنسبة لموضوع الربط الإلكتروني والعمل مستمر لمعالجة العقبات وتحسين ظروف استقدام العمالة وهو هدف الجميع.

? هل لديك احصائية لإعداد الجالية المصرية بالكويت؟

? لدينا اعداد رسمية واخرى غير رسمية وهي تقدر بمئات الألاف.

? كيف تتعاملون مع طلبات الحصول على التأشيرة لفئة غير محددي الجنسية ( البدون) والذين ليس لديهم بطاقة أمنية؟

? منح التأشيرة من عدمها لأي فئة هو قرار أصيل لوزارة الداخلية المصرية وليس من مهام وزارة الخارجية التي تتعامل مع وزارة الداخلية في استطلاع الرأي فيها والتعليمات في هذا الجانب صريحة وقاطعة وهو ضرورة إيجاد اثباث شخصية سارى غير جواز السفر الذي لابد أن يكون ايضا ساري المفعول بمدة اكثر من 6 اشهر وفي إطار الميكنة التي تحدثنا عنها، فإن النظام لا يقبل الطلبات والمعلومات غير الصحيحة وبالتالي لا يمكن قبول مثل هذه الطلبات.

ونحن نقدر ان هذا الأمر يسبب عائقا كبيرا للراغبين في زيارة مصر من هذه الفئة لكننا ملتزمون بالتعليمات المنظمة لمنح التأشيرات.

? الجميع في انتظار زيارة اللجنة الخاصة باصدار الرقم القومي فهل تم تحديد موعد قدومها إلى الكويت وكم عدد المتقدمين للحصول عليه؟

? لم يتم تحديد الموعد بعد ونحن بالانتظار وارقام الطلبات ترتفع بالآلاف ونأمل وصولها قريبا وسوف نعلن عن وصولها وكل ما نريده هو أن المواطن يكون جاهزا بالوثائق المطلوبة وان يأتي مستوفي الوثائق لتسهيل الحصول على الرقم القومي وسوف نعلن عن الوثائق المطلوبة وستكون العملية وفق مواعيد منظمة ومسبقة من خلال تطبيق القنصلية الذى تحدثنا عنه سابقا.

? هل تتوقعون أن يكون هناك زحام لاتمام جميع الطلبات؟

? بكل تأكيد ان يكون هناك زحام لطبيعة المبنى ولكن ستكون الاجراءات سريعة وعدد كبير من ابناء الجالية ينتظر وصول اللجنة للحصول على الرقم القومي لان هناك عددا كبيرا منهم لم يتحصل عليه أو تجديده بسبب جائحة كورونا، وقد طلبنا بتخصيص أيام محددة كافية للكويت.

? كم يتطلب من ايام حتى تنتهوا من جميع الطلبات؟

? نتوقع اسبوعاً كاف لإنهاء، جميع الطلبات المقدمة واللجنة تكون مجهزة بالأفراد والمعدات من وزارة الداخلية.

تأخير الجواز

? هل نستطيع القول ان التأخير في اصدار الجوازات انتهى، وماذا عن عملية التمديد؟

? نحن نعلم جيدا أهمية الجواز للمقيم المصري في الكويت، خصوصا فيما يتعلق بإصدار الإقامات وحدث تنسيق تحت إشراف مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير اسماعيل خيرت والزميل وليد عثمان مسؤول مركز الجوازات بالتعاون مع القنصلية المصرية لارسال الحقيبة الدبلوماسية مرة كل أسبوع وهذا يسرع من اصدار الجواز والمدة لا تتجاوز الشهر أو الشهر ونصف منذ ايداع الوثائق لدينا.

ونحن نشجع جميع ابناء الجالية ان يتقدموا بطلبات الحصول على جواز السفر بمدة كافية لكي يتسنى له الحصول عليه بأقرب وقت ممكن

و بإمكانهم ايضا متابعة صدور الجواز عن طريق التطبيق الذي سبق وأن تحدثنا عنه وهو جهد لابناء وزارة الخارجية وسهل الاستخدام

? هل يتطلب حضور طالبي تجديد أو الحصول على الجواز إلى مبنى القنصلية؟

? نعم حضور صاحب الطلب ضروري لملء الاستمارة والتوقيع عليها الا ان الموعد يحجز عن طريق التطبيق

نقل المتوفين

? هل هناك سهولة ومتابعة من قبلكم في نقل جثث المصريين إلى مصر؟

? لدينا نوعان من الوفيات فهناك من يرغب ان يدفن في الكويت واخرون يرغبون بالتشييع داخل مصر وهناك تنسيق بين القنصلية وبين جميع الجهات الحكومية الكويتية لإخطارنا بوفيات المصريين وفورا وخصصنا زميلاً يتواصل مع الجهات الرسمية ومع اسر الفقيد لانهاء إجراءات الدفن بسرعة كبيرة واحيانا تنجز الاجراءات حتى قبل حجز التذكرة من قبل أسرة المتوفى.

? الا تتكفل الدولة بنقل الجثامين مجاناً؟

? هذا الامر موجود ولكن هناك إجراءات تتبع واذا كانت الأسرة متعثرة تقوم بالاتصال بشؤون المواطنين بوزراة الخارجية لطلب المساعدة في نقل الجثمان.

واريد ان اؤكد انه حتى في ايام العطل وعلى مدار الساعة يتم اصدار تصريح الدفن ونقل الجثمان.

تواصل

? هل هناك تواصل مع المساجين المصريين في السجون الكويتية، ورغم ان عدد الجالية كبير الا أن عدد الجرائم قليلة؟

? المصري يخاف على أكل عيشه وهم أتوا ليس لاثارة المشاكل وانما للعمل ولذلك هو عامل مريح للكويتيين الذين يفضلون العامل المصري لوجود مشتركات كثيرة بينهم مثل الثقافة واللغة واؤكد ان العامل المصري هو الأنسب للسوق الكويتي لانه لا يثير المشاكل ويفهم جيدا المجتمع إضافة إلى انها عمالة ماهرة وتتميز بالفطنة والروح المرحة.

