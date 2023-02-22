بدء مشاورات التشكيل الحكومي

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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان صباح امس على التوالي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رفع جلسة المجلس العادية أمس لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.

وقال الرئيس السعدون: إن النصاب لم يكتمل لأول مرة، مضيفا ان الحكومة بعثت رسالة بأنه نظرا لصدور المرسوم الاميري في 26 يناير الماضي بشأن قبول استقالة الحكومة فإنها تعتذر عن عدم حضور جلسة الثلاثاء العادية وجلسة اليوم الاربعاء التكميلية وبذلك ترفع الجلسة الى يومي 7 و8 مارس المقبل.