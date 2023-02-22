«الموانئ»: ملتزمون بإعلان «شغل الوظائف»

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أعلنت مؤسسة الموانئ عن استمرار اجراءات اختيار المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وفقًا للأعداد والتخصصات المطلوبة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها امس أن حقوق المرشحين لهذه الوظائف محفوظة بصورة كاملة، مع التزام المؤسسة بالأعداد الدرجات الوظيفية المرصودة للإعلان.وأشارت المؤسسة إلى انها انتهت من اجراء اختبارات اللغة الانكليزية، لافتة الى انها تستعد لعقد اختبارات التخصص الوظيفي المطلوب الى جانب إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين والتي سيتم اجراؤها لدى أحد المراكز الادارية المتخصصة التابع لجامعة الكويت ضمانًا للحيادية والشفافية لعمليات تقييم وترتيب المرشحين.

ونوهت ان اجراءات اختيار المتقدمين في مراحلها النهائية وفقًا لمعايير المفاضلة القانونية المعتمدة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية وللشروط التي وردت بإعلان المؤسسة عن شغل هذه الوظائف.