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أكدت تعاملها مع عرقلة حركة السير وأعمال الرعونة والاستهتار

«الداخلية»: الحزم مع أي خروج عن القانون في الاحتفالات

مشعل عبدالله
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الأربعاء 22 فبراير 2023

دعا وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس الأجهزة الأمنية لليقظة والجاهزية التامة والتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون أو أي سلوكيات سلبية خلال الاحتفالات الوطنية والتعامل أولاً فأولاً مع الاختناقات المرورية وعرقلة حركة السير وأعمال الرعونة والاستهتار.
وطالب رجال الأمن الالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، منوهاً إلى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن.
جاء ذلك خلال ترأس البرجس، اجتماعاً امنياً بغرفة اتخاذ القرار بحضور الوكلاء المساعدين والمديرين العامين، للاطلاع على الاستعدادات النهائية لتأمين الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
واستمع البرجس إلى شرح موجز عن الخطة الأمنية والمرورية ومدى ملاءمتها مع الخطة التنظيمية لتأمين الاحتفالات الوطنية.


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