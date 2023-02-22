الناهض: لا تغيير على قيمة دعومات البناء

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أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض أنه لا تغيير لقيمة الدعومات وأنها ثابتة بحكم القانون عند 30 ألف دينار.

وأوضح الناهض في تصريح خاص لـ «النهار» أنه بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، فقد انخفضت الكميات الخاصة بالمواد الإنشائية المدعومة.

وبين أنه تم توجيه 2000 دينار من المواد المدعومة للصناعات الوطنية بواقع 250 ديناراً لكل قطاع وهي مقررة في مواد البناء التي تم إقرارها في القرار. وأشار الناهض إلى أن هذا التوجه يأتي لدعم الصناعات المحلية العاملة في مجال مواد البناء.

يذكر أن قرار إعادة توزيع المواد المدعومة الصادر عن وزير التجارة تضمن 8 قطاعات هي الطابوق الجيري والسيجما والعازل المائي والعازل الحراري وأسلاك الكهرباء والسيراميك والبورسلين والأطقم الصحية وكل من تلك الصناعات تم دعمها بواقع 250 ديناراً.