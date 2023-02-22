توجيه ملياري دينار من المنح الخارجية للمشروعات التنموية

الأولى

بدأت الجهات المعنية بلورة آليات محددة لتنفيذ توجيهات تقليص المنح المالية والاعانات عبر توجيه الفروقات المالية المحققة لصالح المشروعات التنموية والخدمية المحلية .

وأكدت مصادر لـ«النهار» أن الكويت رصدت ما يقارب من 18.6 مليار دينار للمنح والاعانات في الثلاث سنوات الماضية متوقعة ان يحقق «التقليص المستهدف» نحو ملياري دينار سيتم توجيههما إلى المشروعات التنموية داخل البلاد وخاصة المتعلقة بالقطاعات التعليمية والاسكانية والصحية. وكشفت عن توجه لتوظيف جزء من الفوائض الربحية للمشاريع الإنمائية المتعلقة بتوطين التكنولوجيا وزيادة فرص العمل المستقبلية.