وزير الأوقاف طلب عودة مواعيد الدوام السابقة لـ«موظفي المراكز»

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اجتمع وزير العدل وزير الأوقاف عبدالعزيز الماجد أمس مع ديوان الخدمة المدنية بشأن موضوع تغيير أوقات الدوام في مراكز تحفيظ القرآن.

وقالت الوزارة في بيان لها، تم خلال الاجتماع الذي عقد مع ديوان الخدمة المدنية شرح تفاصيل عمل مراكز دور القرآن الكريم والسراج المنير وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والطبيعة الخاصة لهذه المراكز وتم التأكيد على طلب الاستثناء لهذه المراكز من أوقات العمل لمدة 7 ساعات حسب تعميم ديوان الخدمة المدنية.

وأضافت كما تم ذكر جميع الأسباب الداعية للاستثناء بالتفصيل للمختصين في ديوان الخدمة المدنية وأكدوا تفهمهم للطلب المقدم والاسباب المذكورة، حيث سيتم دراسة الطلب والأسباب الداعية للاستثناء واتخاذ ما يلزم بما لا يخل باللوائح والنظم المعتمدة بهذا الشأن.

وقالت: وفي حال احتاج الأمر إلى قرار من مجلس الخدمة المدنية سيتم رفع مذكرة تفصيلية للمجلس، وتم التأكيد من جانب الوزارة على أهمية الاستعجال في الرد حتى يتسنى عمل اللازم حيال أوقات العمل في مراكز دور القرآن الكريم.