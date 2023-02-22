18.7 مليون دينار صافي أرباح «أولاد علي الغانم للسيارات»

مال وأعمال

اكد رئيس مجلس الإدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات فهد علي الغانم على ارتفاع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم بنسبة 27.46% حيث بلغت قيمته 18,704,850 د.ك كما في 31/12/2022، مقارنةً مع العام الماضي بصافي ربح بلغت قيمته 14,675,517 د.ك كما في 31/12/2021، كما ارتفعت ربحية السهم الأساسية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 28.06% حيث بلغت 67.72 فلساً للسهم الواحد للعام الحالي 2022، مقارنةً بربحية سهم بلغت 52.88 فلساً للسهم الواحد للعام الماضي 2021.

واضاف فهد الغانم في تصريح صحافي ان إجمالى حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم ارتفعت بنسبة 27.24% حيث بلغ إجمالي قيمتها 72,963,961 د.ك كما في 31/12/2022، مقارنةً بإجمالي قيمة بلغت 57,341,908 د.ك كما في 31/12/2021.، مؤكدا ان إجمالي أصول الشركة ارتفع بنسبة 27.01% حيث بلغ إجمالي قيمتها 188,078,762 ديناراً كما في 31/12/2022، مقارنةً مع العام الماضي بإجمالي قيمة بلغت 148,085,914 د.ك كما في 31/12/2021. واشار الغانم الى ان مجلس الإدارة قدم توصية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 34% من القيمة الأسمية للسهم أي بواقع 34 فلساً للسهم الواحد، وبذلك تكون الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بواقع 57.78 فلساً للسهم الواحد عن عام 2022 تتجاوز النسبة التي وعدنا بها المستثمرين والمساهمين ما قبل الإدراج والتي كانت 47.58 فلساً للسهم الواحد اي بنسبة نمو تبلغ 21.43%، كما اقترح مجلس الإدارة سياسة لتوزيع أرباح نقدية بحد أدنى 58 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023،

علماً بأن الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 23.78 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 23.78 فلساً للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2022 وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 أغسطس 2022. وكشف الغانم عن الشركة حققت العديد من الانجازات في 2022 حيث تم إدراج أسهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات «ش.م.ك.ع» رسمياً في السوق الأول في بورصة الكويت بتاريخ 07 يونيو 2022، لتصبح بذلك أول شركة عائلية لوكالات السيارات تُدرج في الأسواق الخليجية، حيث قامت الشركة بتحقيق نتائج مالية استثنائية تعكس كفاءة عملياتها التشغيلية واستراتيجيتها الراسخة، وقوة مركزها المالي، وهي العوامل الرئيسية الـتي مكّنتنا من تحقيق هذا النجاح في عام 2022. رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يمر بها العالم، الاّ أن شركة أولاد علي الغانم للسيارات استطاعت تجاوزها وتحقيق العديد من الانجازات التي كنا نطمح لها.

واضاف الغانم انه من أبرز هذه الانجازات كان إنجازاً إقليمياً جديداً بدخولنا السوق المصرية خلال عام 2022 من خلال شركة جلوبل أوتو للسيارات، إحدى الشركات الزميلة لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، والتي تمتلك حق التوريد الرسمي لعلامتي بي إم دبليو وميني في جمهورية مصر العربية. هذا وقد قمنا حديثاً بإعادة افتتاح مصنع سيارات BMW في مصر، مع خروج أول سيارة BMW من خطوط الإنتاج بعد فترة من التوقف والذي يضمّ ثلاثة خطوط إنتاج بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًّا بالإضافة الى افتتاح أحدث صالات عرض BMW و MINI في مدينة العبور المصرية.

وعن الخطط التوسعية المحلية للشركة كشف الغانم عن الشركة عززت وجود علامة بي إم دبليو التجارية في الكويت من خلال افتتاح ثالث صالة عرض في محافظة الجهراء، والتي تشمل صالة عرض راقية ومركز خدمة حديث ومركز لقطع الغيار، كما تم القيام أيضاً في أوائل هذا العام بتدشين صالة عرض جديدة لسيارات جيلي في محافظة الجهراء تحتوي على مركز خدمة حديث ومركز لقطع الغيار

بالاضافة الى افتتاح مركزاً جديداً للخدمة السريعة في منطقة المنصورية ليصل عدد هذه المراكز إلى ثلاثة عشر مركزاً في الوقت الحالي. واقتربنا أيضاً من إكمال أعمال الإنشاءات لإطلاق المركز الرابع عشر في منطقة عبدالله المبارك. وعن الأهداف المستقبلية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات قال فهد الغانم ان هناك محورين اساسين هما العمـــل بشـــكل وثيـــق مـــع الشـــركات العالميـــة لجلـــب أفضـــل الطـــرازات وذلك من خلال استمرارية الشركة على تقويــة علاقاتهــا طويلــة الأمــد مــع الشــركات العالميــة لتوفيــر مســتويات أكبــر مــن مخــزون الطــرازات ذات الطلب المرتفع، حيث أصبـح التنسـيق مـع الشـركات العالميـة أكثـر أهميـة من بعد جائحـة كورونا، حيــث أدت تحديــات سلاســل التوريــد العالميــة إلــى تقييــد الإنتــاج فى معظــم الشــركات فــي القطاعــات الصناعيــة. ونظـراً لعلاقة الشركة القوية مع الشركات العالمية، تمكنـت الشـركة مـن تقليـل التأثيـر الســلبي مــن خــلال طلــب المزيــد مــن المركبــات ذات الهامــش الربحــي الأعلــى مــن بيــن مجموعــة المركبــات المخصصــة للشــركة.

اما المحور الثاني فذكر الغانم انه قائم على دعـــم نمـــو الشـــريحة ذات الدخـــل المنخفـــض حيث تمتلـك الشـركة طموحـات كبيـرة تتمثـل فـي زيـادة النمـو فـي شـريحة العمـلاء ذوي الدخـل المنخفـض. ومـن أجـل ذلـك، فقـد جلبـت الشـركة علامتيـن سـريعتي النمـو وهمـا، Great Wall Motors - Haval، Geely، علماً بأن نسبة نمو العلامة التجارية لسياراتGeely وسياراتGreat Wall Motors - Haval تمثل 58% و26% على التوالي مقارنة بالعام 2021، ويرجـع ذلـك أساسـاً إلـى التحسـن المسـتمر فـي التكنولوجيـا الصينيـة وقبـول العمـلاء لها والتغييـر فـي تفضيـلات العمـلاء.

واثنى الغانم في ختام تصريحة على جهود أعـضـاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والموظفين كافة على مساهماتهم القيمة في تنفيذ استراتيجيتنا خلال العـام 2022، حيث ساهمت جهودهم المخلصة فـي تحقيق أهداف الشركة. كما شكر مساهمي الشركة على دعمهم لمسيرتنا كشركة رائدة محلياً واقليمياً في قطاع السيارات، معربا عن فخره بهذا النجاح الذي يعتبر نقطة انطلاق لمسيرة واعدة من الإنجازات التي تخدم المساهمين وجميع أصحاب المصلحة في المجتمعات التي نعمل فيها.

