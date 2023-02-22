«الأهلي» بين أفضل البنوك في «لنكن على دراية»

مال وأعمال

حصد البنك الأهلي الكويتي جائزة أفضل أداء في المساهمة بنجاح حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية، حيث كُرم ضمن البنوك الثلاثة الأفضل أداءً عن عام 2022، خلال حفل التكريم الذي أقامه بنك الكويت المركزي بحضور المحافظ باسل الهارون، ونائب المحافظ سحر الرميح، تقديراً لإسهامات البنك الأهلي الكويتي في دعم الحملة ونشر محتواها على جميع منصاته، وتحقيق أوسع انتشار وتأثير لها بين أفراد المجتمع الكويتي. وشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، جورج ريشاني، ومدير أول - الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك علي البغلي، في الحفل الذي أقامه بنك الكويت المركزي في مقره الرئيسي، بمشاركة ممثلي اتحاد مصارف الكويت، والبنوك المحلية، للاحتفاء بالنجاح المتواصل لحملة «لنكن على دراية» في عامها الثاني. وبهذه المناسبة أعرب جورج ريشاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأهلي الكويتي، عن فخره بحصول البنك على مرتبة متقدمة بين أفضل ثلاثة بنوك في نشر محتويات حملة «لنكن على دراية» ودعمها خلال العام 2022، مؤكداً أن أهداف الحملة تتماشى مع قيم واستراتيجية البنك الأهلي الكويتي التي ترتكز على توعية العملاء وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لهم، وتعريفهم بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم لتنفيذ معاملاتهم المصرفية.

آخر التطورات

وأشاد ريشاني خلال الحفل، بالجهد الكبير الذي يقوم به بنك الكويت المركزي، واتحاد مصارف الكويت، من أجل توعية عملاء القطاع المصرفي في السوق المحلي، بآخر التطورات المالية والاقتصادية، والتي تسهم بزيادة ثقتهم في التعامل مع البنوك الكويتية. وشدد ريشاني على أن تكريم البنك الأهلي الكويتي من بين أفضل البنوك الكويتية في حملة «لنكن على دراية»، يعكس النجاح الكبير الذي حققه البنك في دعم الحملة التوعوية، وتتويجاً لجهوده الحثيثة والمتواصلة لتوعية جميع شرائح المجتمع.

وبين جورج ريشاني أن البنك الأهلي الكويتي، يضع جميع إمكانياته في سبيل نجاح حملة «لنكن على دراية» بعامها الثاني على التوالي، انطلاقاً من تركيزه على نيل ثقة العملاء وكل شرائح أفراد المجتمع.

ابتكار المحتوى

ولفت ريشاني إلى استمرار تعاون البنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، في إعداد وابتكار المحتوى التوعوي الجاذب لعملائه، والإسهام في زيادة التعريف بالاستخدام الأمثل لخدمات ومنتجات القطاع المصرفي، ونجاحه في حماية معاملات العملاء على اختلاف أنواعها، مشدداً على أهمية الشراكة بين جميع الأطراف خصوصاً في ظل التطورات المستمرة التي تشهدها الكويت والعالم على الصعيد المصرفي والاقتصادي، بما يساعد على نشر الثقافة المالية، وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء.

وختم ريشاني أن البنك الأهلي الكويتي سيواصل دعم الحملة ونشر الرسائل التوعوية بجميع أنواعها إلى عملاء البنك وكافة شرائح أفراد المجتمع، مبيناً أنه يعمل على تطوير منصاته الرقمية باستمرار في ظل الإقبال الكبير على استخدامها لتنفيذ جميع المعاملات المصرفية على مدار الوقت، ضمن خططه المتكاملة لمواصلة التميز في القطاع المصرفي.

أهم الخدمات

وكان البنك الأهلي الكويتي، من بين المساهمين في إطلاق حملة «لنكن على دراية» للتوعية المصرفية، التي بدأها بنك الكويت المركزي في العام 2021، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، والبنوك المحلية، لتعريف العملاء بأهم الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتعزيز قدراتهم على إنجاز معاملاتهم بأمان، لضمان سلامة المعاملات وتعزيز الشمول المالي، عبر التوعية المالية الشاملة بحقوق وواجبات العملاء، وتعريفهم بمزايا التعاملات المالية الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، إضافة إلى التنبيه من جرائم القرصنة وعمليات الاحتيال الإلكترونية، وسبل تفادي مخاطر سرقة بيانات العملاء والدخول إلى حساباتهم المصرفية.

احتياجات العملاء

ويعمل البنك الأهلي الكويتي باستمرار على التواصل مع عملائه واستطلاع آرائهم، للتعرف على أهم المواضيع المصرفية التي تهمهم، للعمل على إعداد محتوى توعوي مناسب لنشره في منصات البنك المختلفة، ضمن مشاركته المستمرة في دعم حملة «لنكن على دراية».

ويساهم البنك الأهلي الكويتي بالتعريف بمهام البنوك المحلية، ومخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وتكييش القروض، والتنبيه إلى أبرز التطورات في القرصنة وسرقة معلومات الحسابات، إلى جانب التوعية بأبرز سبل الادخار، وأنواع القروض والتمويلات التي يقدمها للعملاء.

ويحرص البنك الأهلي الكويتي على ابتكار طرق جديدة في إيصال رسائل حملة «لنكن على دراية»، كما يتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، من أجل تحديد المواضيع الأكثر أهمية للتركيز عليها في العام المقبل.

