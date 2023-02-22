«KIB» يقدم العرض الأقوى لتمويل شراء سيارات «Chery»

مال وأعمال

مواصلاً تحقيق طموح عملائه ورغبتهم في الحصول على أحدث ما تقدمه أقوى العلامات التجارية للسيارات، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، عن تجديد تعاونه مع الوكيل الحصري لسيارات «Chery»، شركة الغانم للسيارات (شيري الغانم)، واستمراره بتوفير عرضه التمويلي الأقوى لشراء أفخم موديلات سيارات «Chery»، والتي تشمل كلاً من Chery Tiggo8 Premium، وChery Tiggo7 Luxury، وChery Arizzo6 Comfort.

حيث يمكن لجميع عملاء «KIB»، بموجب هذا العرض الحصري، الذي كان قد شهد إقبالاً متزايداً منذ إطلاقه، الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لشراء سيارات «Chery» مع فترة سداد 5 سنوات، إضافة إلى كفالة مصنعية حتى مليون كيلومتر، وصيانة مجانية لأول 50,000 كيلومتر، إلى جانب مزايا أخرى متنوّعة، منها تسجيل السيارة مجاناً في الإدارة العامة للمرور، والتأمين المجاني ضد الغير، وخدمة المساعدة على الطريق مجاناً ولمدة 5 سنوات.

وفي تصريحه بهذه المناسبة، قال علي الحبابي، رئيس قسم بيع السيارات في «KIB»: «نحن نعمل باستمرار على ابتكار وتقديم تسهيلات تمويلية لعملائنا من خلال العروض المتميّزة التي نطلقها بالتعاون مع شركائنا من نخبة وكلاء وشركات السيارات في الكويت، وذلك بهدف تمكين العملاء من الحصول على تمويل ميسّر من البنك لشراء سيارات أحلامهم، بمزايا استثنائية تناسب تطلعاتهم وتضمن لهم قيمة مضافة تعزز ثقتهم وترتقي بتجربتهم المصرفية مع KIB».

واختتم الحبّابي بالتأكيد على استمرار «KIB» بتوسيع نطاق شراكاته مع أبرز وكلاء وشركات السيارات في الكويت، وتعزيز أواصر التعاون المشترك فيما بينهم، مشيداً بالتعاون الثنائي والشراكة المثمرة التي تربطه بشركة الغانم للسيارات، وكيل سيارات «Chery»، والنجاح الذي تم إنجازه على مدار العام في تلبية احتياجات العملاء، وتحقيق رغباتهم بما يتماشى مع أسلوب حياتهم العصري.

