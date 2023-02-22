«الاستئناف» تؤيد حصول «زين» على 25 مليون دينار من «المواصلات» وتنظيم «الاتصالات»

مال وأعمال

أعلنت شركة زين للاتصالات المتنقلة أن محكمة الاستئناف أيدت حكما سابقا يقضي بحصول الشركة على مبلغ إجمالي بنحو 24.68 مليون دينار، 80.53 مليون دولار، من وزارة المواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات، في قضية تطالب فيها زين «باسترداد المبالغ المسددة عن نطاقات الأرقام».

وقال بيان لبورصة الكويت إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الذي قضت به محكمة أول درجة العام الماضي بإلزام وكيل وزارة المواصلات بصفته بأن يؤدي لها مبلغ 22.128 مليون دينار وإلزام رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بصفته بأن يؤدي لها مبلغ 2.55 مليون دينار.

وتوقع البيان أن يكون هناك «أثر إيجابي» لهذا الحكم على البيانات المالية للشركة.

