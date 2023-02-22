«حماية المنافسة» كرِّم الطالبتين الفائزتين بالدورة الأولى من نموذج محاكاة

مال وأعمال

بادر جهاز حماية المنافسة بتكريم الطالبتين الفائزتين بالدورة الأولى من نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية من (كلية الحقوق - جامعة الكويت) وحصولهما على المراكز الأولى وهما:

? الطالبة / مريم عواض المطيري ضمن أعضاء فريق المركز الأول.

? الطالبة / بشاير عبد الكريم الظفيري ضمن أعضاء فريق المركز الثاني.

تحت مظلة شبكة المنافسة العربية، بمشاركة العديد من الطلبة والطالبات في الوطن العربي، برعاية جامعة الدول العربية.

وجاء هذا التكريم تعزيزاً لدور الشباب الطموح ودعماً لقيادات المستقبل، بحضور كل من: أ. د راشد العجمي رئيس جهاز حماية المنافسة، والقائم بأعمال عميد كلية الحقوق أ.د عبد الرحمن الرضوان والمدير التنفيذي بالتكليف السيد راكان العجمي وبحضور السادة المستشاريين كل من: د. محمد المطيري والسيد نواف العسكر .

