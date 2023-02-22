1.6 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي من الأزمة الأوكرانية

مال وأعمال

أظهرت نتائج دراسة أعُدها (معهد الاقتصاد الألماني) أن الحرب الأوكرانية المندلعة منذ فبراير الماضي كلفت الاقتصاد العالمي ما قيمته 1?5 تريليون يورو (1?6 تريليون دولار أميركي). ووفق الدراسة التي نشرتها الصحيفة الألمانية اليومية (راينيشه بوست) فإن تقديرات المعهد تشير إلى أن الاقتصاد العالمي خسر خلال العام الماضي 1500 مليار يورو (1600 مليار دولار) جراء هذه الحرب. كما توقع خبراء المعهد ان تبلغ الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي في العام الحالي قرابة 900 مليار يورو (تريليون دولار).وأوضح المعهد انه استند في تقديم هذه الارقام الى توقعات (صندوق النقد الدولي) التي تمت مقارنتها في عامين مختلفين هما (2021 و2022). وفي السياق ذاته عزا المعهد ذلك للخلل الذي تعانيه سلاسل الإنتاج والتصدير والاستيراد اضافة الى ازمة الطاقة الناجمة عن انقطاع وغلاء مواد الطاقة الروسية من الغاز والنفط في الاسواق العالمية. وأشار الى ان ارتفاع نسب التضخم الناجمة عن ازمة الطاقة كان سببا في عزوف المواطنين في جميع انحاء العالم عن الاستهلاك الامر الذي ساهم في تراجع اداء الاسواق الداخلية في الدول الصناعية التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي. وتأتي هذه الارقام عقب يومين من تقديم (غرفة التجارة والصناعة) الألمانية تقريرا لها ذكرت فيه «ان الحرب الأوكرانية ستكلف ألمانيا صاحبة اكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في العام الحالي 4 في المئة من قوة اقتصادها».

