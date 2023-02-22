«النفط» نظَّمت حفلاً ضخماً بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية

النهار Plus

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط صباح امس الثلاثاء، حفلاً بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ62 وذكرى التحرير الـ32 وذلك بعنوان «نقوش في حب الكويت»، في مسرح مجمع القطاع النفطي (الدور الأول)، تحت رعاية وحضور وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، والوكلاء المساعدين، ومسؤولي الوزارة والموظفين، وقد شهد الحفل عدداً كبيرا من الفعاليات والعروض.

وخلال الحفل ألقى الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح كلمة قال فيها إن حلول ذكريي العيد الوطني والتحرير يجدد فيهما الكويتيون عاماً بعد آخر وفاءهم لوطنهم في يوم مجيد ماثل وراسخ في وجدانهم ليعبروا عن حبهم وولائهم للكويت والتفافهم حول قيادتهم.

وأضاف الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح أن مناسبة الأعياد الوطنية، هي ذاكرتنا التي تنبض بأجمل الصّور الوطنيّة، هي ذاكرة الصّبر والنصر، ذاكرة التّصميم على بلوغ الهدف مهما تمادت الأيّام أو قست، مستذكرين بكل إجلال ما قدمه الآباء وأبناء الوطن المخلصون من تضحيات خطت لوطننا العزيز الكويت تاريخاً يصدح بالفداء والتضحية بذلوا فيها أرواحهم فداء للوطن في سبيل حريته ورفعة رايته.

وتابع قائلا: «نستلهم من العيد الوطني، قيم السلام والحرية باعتبارها أساس التنمية والتقدم لبناء مؤسسات الدولة وإطلاق طاقات المجتمع وتوظيف الموارد، أما عيد التحرير فيحمل لنا قيم التضحية والفداء من أجل الوطن وروح المقاومة المجيدة، ونتذكر حكمة القيادة السياسية ونجاح جهودها في الوصول إلى لحظة التحرير الخالدة».

وقال: «لا يسعنا في هذا المقام الوطني الرفيع، إلا أن نقف احتراماً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار منذ فجر التأسيس وحتى يومنا الحاضر، والذين ستبقى ذكراهم العطرة، وبطولاتهم الخالدة سجلاً ناصعاً بالعبر وقصص الفخر والشجاعة بدفاعهم عن مصالح بلادنا.. لتبقى شامخة عزيزة، ولتواصل في حمل رسالتها في الدفاع عن قيّم الإنسانية، ولتكون، كما يعرفها العالم أجمع، كويت الأمن والسلام».

واختتم وكيل وزارة النفط حديثه قائلا: «تواصل الكويت من منطلق هذا الإرث المتأصل والإرادة الوطنية الحرة، على العمل بصبر وثبات لتجديد النهضة التاريخية والبناء على ريادتها، مستعينين في ذلك بالمولى عز وجل، وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

من جانبها، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، إن ذكرى الأعياد الوطنية تعتبر مناسبة سنوية نستذكر فيها شهداءنا الذين كان لهم الفضل العظيم والجهد الكبير فيما تنعم به الكويت من سلام ووئام حيث تركوا إرثا ضخماً من الأمجاد.

وذكرت ان الكويت تشعر بالاعتزاز والفخر بالإنجازات العامة التي تم تحقيقها والتي ساهمت في جعل البلاد واحة للاستقرار والأمن بفضل السياسة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مبتهلة إلى الباري جلت قدرته أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا وأن يعيد الأيام على كل أهل الكويت بأمن واستقرار وأن يحفظ الكويت من كل مكروه.

عرض تقديمي

عقب ذلك تم تقديم عرض تقديمي لوزارة النفط جاء فيه أن وزارة النفط حرصت منذ نشأتها المحافظة على الثروة النفطية واستغلالها وتطويرها وفق أفضل السبل، وبما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي، وتأمين سلامة العاملين والبيئة والمنشآت، وبفضل ذلك اكتسبت دولة الكويت مكانة رائدة ومتميزة كمصدر موثوق في الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وجاء في العرض التقديمي أن قيم وزارة النفط تتمثل في الابتكار ودعم وتحفيز بيئة الابداع والتطور لتجاوز كل الصعوبات، ودائما، لم يغب العنصر البشري عن خطط وزارة النفط، فأولت الاستراتيجية الجديدة كل الاهتمام في تطوير مهارات وقدرات الموظفين، لأنها تعتبرهم «نفط المستقبل» والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها في تنفيذ خططها وفي السير بقافلتها من نجاح إلى نجاح.

كما أن استراتيجية وزارة النفط المُحدثة ستركز على إرساء مجموعة من القيم الأساسية في العمل تتمثل في تعزيز النزاهة والشفافية والإبداع والابتكار والتعاون والشراكة والاستدامة، والمساهمة في تعزيز مكانة الكويت على خارطة الطاقة العالمية من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاع النفط والغاز تستجيب للتحديات الحالية والمستقبلية.

إلى ذلك تم تنظيم مسابقة شارك فيها موظفو وزارة النفط وسط أجواء احتفالية وتم ورفع الأعلام، وأقيم على هامش الاحتفالية معرض ضم مجموعة من الأنشطة والفعاليات والرسومات، وعقب ذلك تم دعوة ضيوف الحفل على بوفيه الغداء.

وفي نهاية الحفل، تقدم وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح بالشكر للجهود التي قامت بها إدارة العلاقات العامة في الوزارة، وأعرب عن شكره لما تم بذله من جهود دؤوبة في إقامة وتنظيم العديد من الفعاليات المميزة بمناسبة الأعياد الوطنية، ومشيداً بالروح الجماعية وبالتعاون المتين بين الجميع.

