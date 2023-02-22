«البترول الوطنية» دشنت أول مهبط لطائرات الإسعاف الجوي

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دشنت شركة البترول الوطنية الكويتية أول مهبط للطائرات العمودية المخصصة لحالات الإسعاف الجوي، وذلك بحضور نائبي الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة عبدالعزيز الدعيج، ولمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي، إضافة إلى كل من مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت العميد حمود شريان، ومدير إدارة إطفاء محافظة الأحمدي العقيد أحمد الهدبان، ومراقب خدمات الإسعاف بوزارة الصحة د. أحمد الحمادي، ومدير الخدمات الصناعية في شركة نفط الكويت سيف الرشيدي.

ونظمت الشركة احتفالاً رمزياً بهذه المناسبة في مركز الإسناد والتدريب للأمن والإطفاء بجنوب مدينة الأحمدي، والذي شهد أول هبوط تجريبي لطائرة تابعة لشركة نفط الكويت في المهبط الذي تم تشييده من قبل دائرة الأمن والإطفاء في «البترول الوطنية»، بالتعاون مع دائرة المشاريع 2، وروعي فيه الالتزام الدقيق بالمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة في دولة الكويت.

وأشار الدعيج في هذا الصدد، إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع ملاحظات وتعليمات الإدارة العامة للطيران المدني وقوة الإطفاء العام، منوهاً إلى أن استخدام المهبط سيكون متاحاً عند الحاجة إليه، للتعامل على مدار الساعة مع حالات الطوارئ، التي تتطلب إخلاء مصابين تستدعي خطورة وضعهم الصحي نقلهم للمستشفى بالسرعة القصوى.

وأوضح الدعيج أن المهبط يخدم «البترول الوطنية» والقطاع النفطي بشكل عام، وقد تم التنسيق بشأنه مع شركة نفط الكويت والطيران المدني، موجهاً الشكر للجهتين على تعاونهما الذي أسفر عن تدشين المهبط، واصفاً إياه بالخطوة المتقدمة، التي تعزز من إمكانات الشركة والقطاع في جانب الأمن والسلامة.

