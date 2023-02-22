الرشيد بحث تعزيز العلاقات مع سفير الصين

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استقبل وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في مكتبه امس سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والاشادة بالعلاقات المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، والسعي نحو تعزيزها وتوطيدها على مختلف الاصعدة وخاصة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، كما تم التطرق الى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.

حضر اللقاء من الجانب الصيني كل من المستشار التجاري بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشينغ يونغرو، السكرتير الاول هان جينغيانغ، مدير القسم السياسي جيا جيسو والملحقة الدبلوماسية تشونغ يوجيا، وحضر من الجانب الكويتي الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال نمش النمش، ومدير ادارة التعاون الاقتصادي الدولي سعد الرشيدي.

